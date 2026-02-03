La FES sitúa el absentismo como un freno para la competitividad

El absentismo laboral se ha consolidado como un problema estructural en el tejido empresarial de Segovia, con un impacto especialmente significativo en pymes y microempresas, según el Informe sobre el Absentismo Laboral en las Empresas de Segovia, elaborado por la Federación Empresarial Segoviana (FES) a partir de una encuesta realizada en diciembre de 2025.

El estudio concluye que, aunque la incidencia media del absentismo en Segovia es menor que en grandes áreas urbanas, sus efectos resultan proporcionalmente más graves en una provincia con predominio de pequeñas empresas, donde la ausencia de uno o dos trabajadores puede comprometer la actividad diaria.

Encuesta

La encuesta recoge la participación de empresas de diversos sectores, con especial peso de la industria manufacturera, el comercio minorista, la producción agroalimentaria y la agricultura y ganadería, y una distribución equilibrada entre empresas de la capital y del resto de la provincia.

En cuanto a las causas, la enfermedad común aparece como el principal motivo de ausencia en el puesto de trabajo, seguida del estrés y los riesgos psicosociales, el cuidado de familiares y los permisos retribuidos. El informe subraya que el absentismo vinculado a la incapacidad temporal es el factor que más ha contribuido a su crecimiento, generando incertidumbre organizativa en las empresas segovianas.

El estudio también apunta a la existencia de un reducido grupo de trabajadores con alta recurrencia en las bajas: el 7% de los denominados hiperfrecuentadores genera el 51% de las ausencias, un dato que, según la FES, dificulta la gestión interna del personal.

Impacto económico

Las empresas encuestadas señalan como principales consecuencias del absentismo el aumento de costes, la sobrecarga de otros trabajadores y el descenso de la productividad, además de retrasos en los plazos de entrega y problemas en el clima laboral. Sectores clave para la economía provincial, como el comercio, la hostelería, la industria agroalimentaria o el transporte, se ven especialmente afectados.

El informe advierte, además, de una desconexión entre los sistemas de control, seguimiento y reincorporación de las bajas laborales, una situación que penaliza en mayor medida a territorios con menos recursos administrativos y sanitarios, como es el caso de Segovia.

Medidas

Ante este escenario, las empresas reclaman mayor agilidad por parte de las mutuas y de la Seguridad Social, así como más formación y sensibilización en salud laboral, incentivos a la prevención y un refuerzo de la responsabilidad y el compromiso en la gestión de las ausencias.

Entre las propuestas recogidas en el informe figuran la obligatoriedad de revisiones médicas presenciales en el inicio de las bajas por incapacidad temporal, el refuerzo del seguimiento médico, una mayor capacidad de actuación de las mutuas y un control más exhaustivo de los casos de hiperfrecuentación.

La FES concluye que, sin reformas y medidas correctoras, el absentismo seguirá siendo un factor limitante del crecimiento empresarial y de la competitividad en la provincia de Segovia.