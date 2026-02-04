Jornadas de Plectro y Guitarra: Michel, in memoriam

El Teatro Juan Bravo volverá a ser uno de los escenarios de las Jornadas de Plectro y Guitarra de Segovia, que, organizadas por la Orquesta Cuerda para Rato, cumplen en este 2026 quince ediciones, estrenando, además, condición de Memorial José Manuel Herrero ‘Michel’. Así lo ha anunciado José Luis Martín Rozas, presidente de la Orquesta Cuerda para Rato, en la rueda de prensa de su presentación, celebrada esta mañana en el Teatro Juan Bravo de la Diputación, y en la que el vicepresidente de la institución provincial, José María Bravo, ha reconocido que “en encuentros como éste es cuando se hará más presente y más dolorosa la ausencia de Michel, quien siempre estaba dispuesto a participar y colaborar en cualquier propuesta vinculada a la tradición y el folclore”.

El también titular de Cultura, a quien también ha acompañado su homólogo en el ayuntamiento de Segovia, Juan Carlos Monroy, además, celebraba que el Teatro Juan Bravo vuelva a ser escenario principal de estas Jornadas, que ya se han asentado en Segovia para “dar a conocer un sonido, el de los instrumentos de cuerda cuando se unen, que es muy versátil con cualquier melodía y estilo musical y, además, muy agradable al oído”. “Nuestro festival es humilde, pero con estas quince ediciones y trayendo siempre a las principales figuras, ya es referente en España; los aficionados a estos instrumentos siempre miran en febrero para Segovia”, argumentaba Martín Rozas.

Aunque las Jornadas tendrán lugar a lo largo del sábado y el domingo, el escenario más importante de la provincia abrirá sus puertas a la Orquesta de Plectro Ciudad de Segorbe el domingo, 8 de febrero, a partir de las 12:30 horas. Dirigida por el reconocido compositor y musicólogo, Juan F. Plasencia Civera, la orquesta valenciana subirá a las tablas del Teatro Juan Bravo en el año en el que cumple medio siglo de vida, durante el cual ha cosechado grandes éxitos y recibido numerosos reconocimientos a una labor musical en la que destaca la organización, desde hace veintisiete años, del Festival Internacional de Orquestas de Plectro, uno de los más prestigiosos de España.

Escenarios

Como es habitual, el ciclo se completará con dos conciertos más: el primero, el sábado 7 de febrero a las 19:30 horas en la sala Caja Segovia, donde Pedro Chamorro presentará su nuevo álbum, ‘Soleá pa la Cari’ en un “concierto de virtuosismo”, como lo ha definido José Luis Martín. El segundo será el que cierre las jornadas el domingo a las 18:00 horas en la iglesia de San Quirce, con el recital del Trío Entorno, formado por Ana Juanals, Diego Martín y José Manuel Velasco, discípulos del propio Pedro Chamorro.

Mientras estos dos conciertos serán de entrada libre hasta completar aforo, el del Teatro Juan Bravo tendrá un precio de 11 euros por entrada, que puede ser adquirida tanto en Tickentradas como en taquilla.