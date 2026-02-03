El paro sube en 57 personas en enero, aunque baja respecto a hace un año

El mes de enero se cerró en Segovia con un aumento en el número de parados de 57 personas respecto al mes anterior, lo que significa una subida del 1,19%. Sin embargo, las cifras mejoran con relación a hace un año, de modo que la bajada ha sido mayor, de un 3,61%, lo que significa que hay 181 parados menos que en el mismo mes de 2025.

La situación actual revela que tras el período navideño, se ha regresado a la situación que había antes de estas fechas en las que hay más actividad, sobre todo en el sector servicios, que es donde más se ha notado el aumento del desempleo. De hecho, en el resto de los sectores (agricultura, industria y construcción) han bajado las cifras de paro de forma ligera. Pero en el Servicios ha crecido en paro en 86 personas.

A día de hoy hay 4.834 personas demandantes de empleo en las oficinas del Ecyl, de las que 2.814 son mujeres y 2.020 son hombres. La mayor parte, 3.672, pertenecen al sector servicios; 283 a la industria, 264 a la construcción; y 235 a la agricultura, mientras que 380 no han estado trabajando antes en ningún sector.

Respecto a otras provincias, Segovia ha tenido un comportamiento mejor que la mayoría, pues la subida del paro del 1,19% está por debajo de la media regional, que ha sido del 1,93%; y la nacional, que ha sido del 1,26%.

Para el presidente de la FES, Andrés Ortega, estas cifras constatan un cambio de tendencia tras las navidades. Y aunque las cifras son mejores que las del año pasado en estas fechas, se percibe una ralentización de la tendencia a crear nuevos empleos. “Se siguen demandando trabajadores en todos los sectores, y sobre todo personal cualificado. Pero las empresas siguen asumiendo importantes desafíos como la inestabilidad que crea la normativa regulatoria que impone el Gobierno y que se suma a los costes de producción. Todo ello frena el crecimiento económico y la creación de más empleo”, asegura Andrés Ortega.

En Segovia hay expectativas positivas a medio y largo plazo. Pero es “fundamental establecer un entorno de certidumbre y seguridad jurídica que impulse la inversión y con ella la generación de puestos de trabajo”, añade el presidente de la FES, Andrés Ortega. Conviene “fomentar un clima de confianza que favorezca las inversiones y aplicar medidas de apoyo a las empresas como generadoras de empleo”.