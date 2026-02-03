6 Comments

El PSOE en Segovia ha presentado su candidatura a las Cortes de Castilla y León para las elecciones del 15 de marzo, una lista que el partido define como “renovada, plural y profundamente arraigada al territorio” y que sitúa como objetivo explícito ganar en la provincia y alcanzar tres procuradores.
El acto contó con la presencia de la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, que enmarcó la cita electoral como “el momento del cambio y de las oportunidades”, frente a “más de 38 años de gobiernos del Partido Popular”. Rubio defendió reforzar los servicios públicos y la igualdad territorial, y presentó el modelo de “territorio a 30 minutos” para garantizar acceso a sanidad, educación y servicios esenciales “vivan donde vivan”.
Objetivo electoral y nombres propios
El cabeza de lista, Sergio Iglesias Herrera, aseguró que el PSOE de Segovia aspira a “ganar las elecciones en la provincia” y a obtener “tres procuradores” para contribuir a que Carlos Martínez sea el próximo presidente de la Junta. En su intervención, contrapuso el proyecto socialista a lo que definió como “la desidia, los anuncios vacíos y los proyectos enquistados del PP” y defendió que el PSOE ofrece “un proyecto serio, útil y comprometido con Segovia”.
La candidatura está integrada por perfiles con peso municipal y reparto territorial. La lista la forman, por este orden: Sergio Iglesias (Segovia), Paloma Ramírez (La Granja–Valsaín), Carlos Fraile (Cuéllar), Marta Águeda Maroñas (Grajera), Alfonso Sanz (Juventudes Socialistas), Mercedes Otero (Entresierras) y Víctor Rodríguez Sanz (El Espinar). Como suplentes figuran Beatriz Rojo (Alto Eresma), Miguel Ángel Monterrubio (Marugán) y María José de Andrés (Segovia).
En la ficha de candidatura difundida por el PSOE, se subraya el componente municipalista con presencia de cargos locales: Paloma Ramírez es teniente de alcalde y concejala en el Real Sitio de San Ildefonso desde 2019; Carlos Fraile es alcalde de Cuéllar desde 2019; Mercedes Otero es alcaldesa de La Losa desde 2015; y entre los suplentes se incluye a una teniente de alcalde en Trescasas y al alcalde de Marugán.
3 febrero, 2026
Ba-ta-ca-zo!!!
3 febrero, 2026
En las próximas elecciones autonómicas habra que elegir a nuestros representantes políticos y las opciones con posibilidad de gobierno son dos. Un gobierno de la derecha del Sr. Mañueco apoyado por VOX. O un gobierno progresista que vele por los derechos de los cuidadanos. En mi caso lo tengo claro y no quiero retroceder como sociedad.
3 febrero, 2026
Eso eso. ¿Los derechos queé…? Ja, ja, ja. Díselo a los españoles, que ahora no son de clase media, sino pobres gracias a los sociatas. Vota al Psoe, eres más pobre que en 2018,un 30 por cierto, no puedes comprar pescado fresco o carne. Sólo puedes comprarte un Dacia como coche nuevo. No puedes comprar un piso ni alquilar, los trenes descarrilan por falta de mantenimiento, matando viajeros, estamos con las pensiones y la Seguridad Social quebradas, la Justicia y la policía funcionan mal, todos los ciudadanos tenemos sueldos de mierda de 1200 euros de salario máximo, pobreza energética, alimentos que han subido un 40 por ciento en 7 años, la mayor pobreza infantil de Europa, los mayores impuestos de Europa, 13 millones de pobres en España, te okupan la casa si te vas de vacaciones…Venga,venga,votad al Psoe. Y 150.000 españoles que fueron abandonados a su suerte hasta morir en Pandemia. Joder con el Progreso y los derechos sociales. Casi acabáis con todos nosotros.
3 febrero, 2026
Quienes son progresistas? Los que hacen de la política su forma y sustento de vida, al margen de los intereses generales; los que se oponen a todo lo que signifique innovación; los que se aferran a una forma de participar en la vida pública en lo que lo único que vale es el relato, pero son incapaces de proponer y diseñar nuevas propuesta. Yo también lo tengo claro: votaré por los menos reactivos al progreso, y me temo que no son esos que tu denominas progresistas, que de eso no tienen nada, aunque se autoadulen de ello.
3 febrero, 2026
Gracias al Psoe un catalán vale 17 veces más que un castellano. Ese es el dinero que vamos a recibir de nuestros impuestos en financiación a las Comunidades Autónomas, 17 veces menos que un catalán. Los pobres pagamos para que los ricos sean cada vez más ricos. ¿No era al revés lo de la solidaridad? No vota al Psoe, ni su madre. Hay que estar muy tonto.
3 febrero, 2026
que ofrece este partido socialista a los ciudadanos segovianos con una número dos teniente alcalde de La Granja que propicio el fin del cd. La Granja y forma parte de un ayuntamiento con un equipo de gobierno azotado por la corrupción, y algunos funcionarios públicos malversadores.Ver para creer.