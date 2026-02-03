6 Comments

El PSOE en Segovia ha presentado su candidatura a las Cortes de Castilla y León para las elecciones del 15 de marzo, una lista que el partido define como “renovada, plural y profundamente arraigada al territorio” y que sitúa como objetivo explícito ganar en la provincia y alcanzar tres procuradores.

El acto contó con la presencia de la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, que enmarcó la cita electoral como “el momento del cambio y de las oportunidades”, frente a “más de 38 años de gobiernos del Partido Popular”. Rubio defendió reforzar los servicios públicos y la igualdad territorial, y presentó el modelo de “territorio a 30 minutos” para garantizar acceso a sanidad, educación y servicios esenciales “vivan donde vivan”.

Objetivo electoral y nombres propios

El cabeza de lista, Sergio Iglesias Herrera, aseguró que el PSOE de Segovia aspira a “ganar las elecciones en la provincia” y a obtener “tres procuradores” para contribuir a que Carlos Martínez sea el próximo presidente de la Junta. En su intervención, contrapuso el proyecto socialista a lo que definió como “la desidia, los anuncios vacíos y los proyectos enquistados del PP” y defendió que el PSOE ofrece “un proyecto serio, útil y comprometido con Segovia”.

La candidatura está integrada por perfiles con peso municipal y reparto territorial. La lista la forman, por este orden: Sergio Iglesias (Segovia), Paloma Ramírez (La Granja–Valsaín), Carlos Fraile (Cuéllar), Marta Águeda Maroñas (Grajera), Alfonso Sanz (Juventudes Socialistas), Mercedes Otero (Entresierras) y Víctor Rodríguez Sanz (El Espinar). Como suplentes figuran Beatriz Rojo (Alto Eresma), Miguel Ángel Monterrubio (Marugán) y María José de Andrés (Segovia).

En la ficha de candidatura difundida por el PSOE, se subraya el componente municipalista con presencia de cargos locales: Paloma Ramírez es teniente de alcalde y concejala en el Real Sitio de San Ildefonso desde 2019; Carlos Fraile es alcalde de Cuéllar desde 2019; Mercedes Otero es alcaldesa de La Losa desde 2015; y entre los suplentes se incluye a una teniente de alcalde en Trescasas y al alcalde de Marugán.