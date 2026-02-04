4 Comments

El pasillo de consultas de la primera planta del Hospital General de Segovia registró recientemente nuevas filtraciones de agua que obligaron a detener momentáneamente la actividad asistencial. Según los propios sanitarios, el episodio generó una situación de alarma entre pacientes y profesionales al producirse en una zona donde confluyen humedad y cableado eléctrico.

El personal sanitario señala que las goteras se han intensificado en las últimas semanas, siendo este el enero más lluvioso del siglo, y advierte de que el problema no es aislado. Entre los incidentes más destacados se encuentran chispazos en conducciones eléctricas y el estallido de varias bombillas tras la entrada de agua en los puntos de luz.

Los trabajadores describen también el desprendimiento de partes del techo, un hecho que ocurrió mientras una madre pasaba por el pasillo con su hijo en un carrito. Aunque no hubo daños personales, el suceso provocó gran preocupación entre los profesionales presentes.

De acuerdo con los sanitarios, el deterioro progresivo de esta zona ha obligado a colocar numerosos cubos para recoger el agua, dificultando el paso y afectando al normal funcionamiento de las consultas. Aseguran que estos episodios se repiten con frecuencia y que el volumen de filtraciones ha aumentado. El personal recuerda que las consultas afectadas forman parte de un área especialmente sensible, donde se atiende a mujeres, menores y personas con movilidad reducida. Por ello, insisten en que este tipo de incidencias suponen un riesgo para la seguridad de pacientes, acompañantes y trabajadores.

Por el momento, no consta información oficial sobre actuaciones inmediatas para corregir el problema. Mientras tanto, los profesionales subrayan que las filtraciones y el deterioro de los techos están generando situaciones que trascienden las molestias operativas y afectan a las condiciones de seguridad del centro.