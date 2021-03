4 Comments

En general, no somos los varones de mediana edad muy fanáticos de las manifestaciones del 8M. Que si es una criminalización del varón, que si excesos retóricos, que si no está el horno para bollos, y demás lindezas. Particularmente me resulta cansino el esfuerzo institucional en machacar el relato. Sin embargo, a la luz de la indiscutible triple discriminación que sufre la mujer en nuestros días, en lo doméstico, en lo laboral (que viene de lo anterior, pero no solo), y en la violencia de género, es evidente que hay mucho camino por andar, todavía.

Y conseguir una igualdad efectiva de hombres y mujeres es cuestión de pura y dura mentalización social. De reprogramación de los valores éticos de una sociedad. Igual que el racismo, igual que la conservación del medio ambiente, igual que la defensa del racionalismo… De donde no queda otra que seguir dando la turra, más aún por cuanto el problema sigue planteado aquí y ahora en sus más inaceptables formas de homicidios de mujeres, violencia sexual, desconsideración social y económica de segmentos laborales monopolizados por las mujeres (limpieza, cuidado de mayores, servicio doméstico) con sus consecuentes penalizaciones salariales…

Quiero decir que si esa triple discriminación no existiera sería el primero en ridiculizar las inevitables sobre-actuaciones y excesos del asunto, pero como sea que existe, y lo veo cada día, y me parece indiscutible, es nuestro deber (o al menos el mío) seguir apoyando estas movilizaciones me canse más o me canse menos. Es necesario si queremos un mundo mejor.

¿También con el covid a cuestas? Pues hombre, si uno no ha abierto el pico cuando se manifestaron los hosteleros (¿verdad señora alcaldesa?), los toreros de Vox, los de la sanidad pública, o el sursum corda, me parece un evidente machismo venir ahora con la copla de la epidemia. La causa del 8M sigue precisando visualización pública, y una manifestación es lo que le da. Que hubo días mejores, bueno, y peores también…

¿Y qué decir de Vox y su penoso intento de convertir el 8M en jornada de recordatorio de los difuntos por covid? Su recuperación del PIN parental, su insistente pugna por desarmar el relato de la violencia de género sustituida por una más “familiar“… ¿En serio considera Vox que eran familia de la chica canaria los 4 que la violaron?

Hay que decir las cosas claras. Vox juega a aglutinar simpatías entre aquellos que no se identifican con la izquierda feminista. Y no tanto por la causa en sí, sino por lo que representa (real o simbólicamente) esa izquierda feminista. Verán, ocurre que partidos como Podemos o IU están muy presentes en estos movimientos transversales, lo consideran (y me parece legítimo) un activo electoral. Así que lo que busca Vox es aglutinar a los que piensan que “con estos ni a heredar”, y lo hace jugando sucio, deslegitimando la causa en sí, o incluso, asegurando que la causa no existe, que la violencia contra la mujer es, en realidad, violencia familiar.

Y Vox lo está consiguiendo. Si estás con el feminismo, estás con “estos”, viene a decir. Y lo está consiguiendo con el apoyo entusiasta de esa misma izquierda, empeñada igualmente en ponernos en la tesitura de “o con nosotros o con Vox“. ¿Les molesta realmente Vox o más bien les molesta el espacio electoral que no es ni de ellos ni de Vox? Huelga decir que es un juego peligroso, por ambas partes.

Luego se llenan la boca de que “nosotros somos los que paramos el fascismo“. ¿Y si no es es así? ¿Y si en realidad tengo yo razón y todo es una dinámica acción/reacción que solo se puede superar desde la centralidad y la moderación política? ¿Y si precisamente la ultra izquierda es el mejor aliado de la ultra derecha, y a la inversa? ¿Quién detiene realmente el fascismo y quién lo fomenta? ¿Quién dio notoriedad a la campaña de Vox en Cataluña sino esos supuestos “antifascistas” empeñados en la “muy democrática costumbre” de lanzar pedradas contra el rival? ¿Fue Stalin quien, tras pactar vergonzosamente con Hitler, nos libró del nazismo? ¿O más bien fueron los muy conservadores imperialistas anglosajones los que, con determinación, derrotaron al totalitarismo nazi, y de pasada, al japonés?

Y que conste que considero Vox un nacional-populismo democráticamente legítimo cuyos desbarres retóricos e ideológicos, sin embargo, nos conducen de cabeza a un clima político tóxico (más tóxico si cabe). No veo ninguna ganancia en eso. Del mismo modo que la moderación es el principal baluarte contra el totalitarismo, también son la moderación y el posibilismo los que construyen el consenso y generan progreso sobre la base del interés general.