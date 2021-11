Llegó la España vaciada

Esta semana se conocía una encuesta en El Español donde el partido o partidos de la España Vaciada se mostraban claves para determinar el futuro Gobierno del país si las elecciones se celebraran a día de hoy.

Raudos y veloces muchos salieron a criticar esta coyuntura. Llamativo sin duda fue el comentario del jefe de opinión del mismo periódico donde se publicó la encuesta tildando de “catetismo de aldea” y “agraviados por las lindes” (entre otras cosas no muy bonitas) a la ciudadanía que ha decidido decir “basta”.

No podía faltar tampoco la opinión del vicepresidente Igea con un “los grandes partidos tienen que reflexionar” y “los ciudadanos no se sienten representados” (como si él no fuera miembro de un ejecutivo capaz de aplicar políticas para que esto no suceda) proponía la necesidad de un “proyecto nacional” o de “nación” para revertir esta situación, el fin “del dominio del centralismo” afirmaba.

Cuanto menos curioso son estas palabras provenientes de alguien que pertenece a un partido que se ha caracterizado por su centralismo y una concepción única de España basada en la unidad lingüística y la bandera y por supuesto no desaprovechando la ocasión de arremeter contra lo que el denomina “la subasta nacionalista” refiriéndose al País Vasco y Cataluña.

Mal empezamos si establecemos como origen del auge de la España Vaciada una confrontación contra otros territorios y no como el hartazgo de una ciudadanía que ha dicho basta a que se les considere menos que los demás y a que se les despoje de sus servicios básicos y públicos más elementales.

Mal seguimos si consideramos que la aparición de movimientos que reivindiquen la política más allá de Madrid o de las capitales de provincia provocan la ingobernabilidad de un país. Primero porque desde hace ya unos años las mayorías absolutas y el bipartidismo desparecieron algo que sin lugar a dudas mejora la calidad democrática de un país que impide el rodillo y obliga al diálogo.

En segundo lugar porque desde hace años, muchos, los partidos nacionalistas y regionalistas han formado parte de los parlamentos tanto a nivel nacional como regional. CIU ha tenido presencia en el Congreso apoyando tanto a gobiernos populares como socialistas. El inolvidable Labordeta fue diputado por la Chunta Aragonesista. A nivel autonómico desde 1995 la Unión del Pueblo Leonés no ha dejado de tener presencia en las Cortes de Castilla y León y estas últimas elecciones hemos visto como Por Ávila se hacía con uno de los escaños de la provincia.

El problema por lo tanto no está en la ingobernabilidad sino en la pérdida de poder y de control que vienen arrastrando desde hace un tiempo los partidos tradicionales y que han intentando contrarrestar con un exceso de centralismo y patriotismo excluyente que ni siquiera la Constitución recoge.

Y es que por mucho que se obvie, la Constitución reconoce el castellano y las “demás lenguas españolas”, “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas” “el derecho a la autonomía de las nacionalidades” y lo que es más importante “la igualdad sin que pueda prevalecer discriminación”.

Un mal diagnóstico se está haciendo de la aparición como partido de la España Vaciada ya que se está gastando mucha energía en encontrar una explicación a su aparición en vez de realizar una escucha activa a sus mas que legítimas reivindicaciones y por lo tanto los esfuerzos se centran más en cómo hacerlos desaparecer y no en la búsqueda de soluciones a sus demandas.