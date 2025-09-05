¿Es usted alcalde y necesita una nueva carroza para la cabalgata de Reyes de su pueblo? Hable con Fuentepelayo. ¿Los de la comparsa ya están aburridos del carromato desvencijado con el que desfilan? Hablen con Fuentepelayo.

Tras el exitoso Desfile de Carrozas de Fuentepelayo del pasado 23 de agosto, cada una de las carrozas que participaron busca ahora una segunda vida. A tal fin la Asociación Carrozas de Fuentepelayo está coordinando la venta de cada las carrozas de Fuentepelayo para su reutilización en otros municipios, idealmente en cabalgatas de Reyes, desfiles de carnaval u otros eventos temáticos. Precios por debajo del coste de fabricacion real -aseguran- entre los 500 y los 3.000€. De calidad contrastada y diversidad temática. El catálogo 2025 va desde el Mundo Azteca hasta el Rey León, pasando por Maléfica, una fantasía mexicana con mariachis y con Katrinas al estilo Coco, un Bárbol del Señor de Los Anillos, Los Picapiedra, una fantasía turca con su emperador, un castillo de Disney, un bar del oeste estadounidense construido en madera o un dios Annubis acompañado de obeliscos y columnas egipcias.

La idea de la asociación es financiar con la venta nuevos proyectos de carrozas para el 2026 y “expandir el horizonte cultural” de la entidad.