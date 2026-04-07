Un bloque de roca amenaza con caer sobre la Cuesta de los Hoyos

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Clara Martín, ha alertado de la existencia de una grieta en un bloque de caliza en uno de los taludes de la Cuesta de los Hoyos, a la altura de la necrópolis judía, que considera en riesgo inminente de desprendimiento sobre la calzada. La denuncia fue trasladada en el pleno del pasado viernes como ruego, pero según Martín, días después la situación seguía exactamente igual. “Esto para nosotros sí que es una actuación de emergencia, que se tenían que haber tomado las medidas necesarias y oportunas por parte del Ayuntamiento de Segovia y desgraciadamente no se han tomado”, ha afirmado en declaraciones a Radio Segovia.

La portavoz socialista ha reclamado que los Bomberos de Segovia inspeccionen el punto y se adopten medidas preventivas de forma inmediata. Sobre la competencia de la actuación, ha recordado que la vía sigue siendo de titularidad de la Junta de Castilla y León y que es esta administración quien debe velar por su mantenimiento. Ha señalado que el Ayuntamiento debería exigir a la Junta que actúe “de manera urgente y prioritaria” y, si no lo hace, intervenir de forma subsidiaria para evitar cualquier accidente.

Martín ha aprovechado para reiterar la posición del PSOE respecto a la futura transferencia de la Cuesta de los Hoyos al Ayuntamiento, anunciada junto a las obras de pavimentación previstas. “Advertimos que asumir esa transferencia era una irresponsabilidad por parte del alcalde, porque suponía asumir responsabilidades en el mantenimiento de todos estos taludes”, ha insistido.

La portavoz ha cuestionado también el cambio del adoquinado por asfalto que está previsto en la actuación, considerando que el mantenimiento del adoquín, aunque más costoso, ofrece mejores garantías a largo plazo. Ha puesto como ejemplo el tramo del Paseo de Santo Domingo ya ejecutado, en el que ha denunciado “adoquines puestos al revés” y un resultado que califica de “lamentable”.