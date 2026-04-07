La Diputación reparte material deportivo para los municipios provinciales

La Diputación de Segovia ha abierto una nueva línea de subvenciones en especie destinada a dotar de equipamiento deportivo a los ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia con menos de 20.000 habitantes. La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del 1 de abril, cuenta con un presupuesto total de 40.000 euros y cubre la entrega e instalación del material en las dependencias municipales.

Cada institución puede solicitar un único lote de entre los tres disponibles: un juego de dos canastas de baloncesto, un juego de dos porterías de fútbol sala o balonmano, o una mesa de tenis de exterior. El valor máximo por beneficiario es de 5.000 euros. No podrán acceder a la ayuda los ayuntamientos que ya la hayan recibido en los últimos cuatro años, ni es compatible con otras subvenciones para la adquisición del mismo material.

Las solicitudes deben presentarse de forma telemática en la Sede Electrónica de la Diputación en un plazo de quince días hábiles desde la publicación del extracto en el BOP. Entre los criterios de valoración se prima a los municipios con menor población, a los que carezcan del material o lo tengan en mal estado, y a los que participen en programas como las Escuelas Deportivas o el Deporte Social. La resolución se producirá en un plazo máximo de tres meses.

El diputado de Deportes, Óscar Moral, ha destacado “el empeño de la Diputación en ayudar a los municipios de nuestro medio rural a que cuenten con el mejor equipamiento posible”, subrayando el papel del deporte “como medio para un modo de vida saludable y como excusa para el encuentro social en los pueblos”.