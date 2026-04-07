Acuerdos entre Ayuntamiento y Policía Local: Turnos y reducción de jornada en VIR noche

La sala de la Chimenea del Ayuntamiento de Segovia acogió en la mañana de ayer lunes una nueva reunión de la mesa de trabajo entre el equipo de Gobierno municipal y los representantes de la Policía Local, un encuentro que se ha desarrollado en un clima de normalidad, entendimiento y diálogo constructivo entre ambas partes. Durante el encuentro, el equipo de Gobierno ha presentado sus propuestas elaboradas a partir de las demandas planteadas por los presentes en la reunión anterior, abordando cuestiones como la organización de los turnos de trabajo y la defensa jurídica de los empleados públicos.

Entre los acuerdos alcanzados destaca la implantación de un sistema de tres turnos para aquellos servicios de la Policía Local en los que sea viable su aplicación, concretamente en CECOM, Atestados, VIR, Policía de Barrio/Atención al Ciudadano y Motoristas. Asimismo, se ha acordado que la sección VIR noche reduzca su jornada de 9 a 8 horas. Este nuevo modelo organizativo entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2027.

En materia de defensa jurídica, ambas partes coinciden en la necesidad de avanzar hacia una solución consensuada. Existe acuerdo sobre el protocolo y los decretos elaborados al respecto – textos ya consensuados-, quedando únicamente por definir la forma de concluir de mutuo acuerdo los procedimientos judiciales en curso.

Además, el equipo de Gobierno ha entregado a los representantes de los policías locales una propuesta económica, junto con la planificación relativa a la cobertura de eventos y actos especiales. El objetivo es garantizar una adecuada organización de servicios en ocasiones de especial relevancia para la ciudad, como la Cabalgata de Reyes, la Semana Santa, la Tardebuena, competiciones deportivas y distintos eventos culturales que requieran refuerzos fuera de la jornada ordinaria. Los representantes de la Policía Local se han comprometido a analizar esta propuesta de cara a la próxima reunión.

Por último, ambas partes han acordado continuar trabajando en el análisis y ajuste de los cálculos de las retribuciones salariales, así como en la regulación de los festivos de carácter especial.

La buena sintonía ya mostrada en el encuentro del pasado mes de marzo se ha vuelto a poner de manifiesto en esta reunión, en la que se ha reiterado el compromiso de diálogo. La mesa de trabajo volverá a reunirse el próximo 17 de abril.