8 Comments

La Semana Santa de 2026 se despide de Segovia con un balance de dos caras. Los datos oficiales confirman un crecimiento notable de la actividad turística: el Centro de Recepción de Visitantes ha registrado 8.075 consultas frente a las 6.981 del año pasado, un incremento del 15,7%. Las visitas guiadas han crecido un 137,5% y el Centro Didáctico de la Judería ha mejorado un 21,1%. La concejala de Turismo, May Escobar, ha valorado los resultados como “una lectura positiva”, destacando que “cada vez más personas eligen conocer la ciudad de una forma más profunda, más organizada y más vinculada a su patrimonio”.

Las buenas temperaturas, los festivos encadenados y la consolidación de Segovia como destino de escapada han sido los ingredientes de una afluencia masiva que, sin embargo, ha dejado también una imagen menos amable en el casco histórico.

La combinación de miles de visitantes concentrados en el eje Acueducto-Catedral-Alcázar ha provocado calles saturadas, tráfico denso en el centro y serias dificultades para moverse por la ciudad durante buena parte de las jornadas festivas. Muchos visitantes se han encontrado con un centro prácticamente colapsado, accesos complicados, recorridos lentos y una notable falta de información útil para orientarse o resolver incidencias relacionadas con el aparcamiento.

“Venimos a pasar el día y movernos por el centro está siendo un caos entre los coches buscando aparcamiento y la gente”, resumía un visitante consultado por esta redacción.

A la congestión se ha sumado un problema mucho más básico: la insuficiencia de aseos públicos en la zona monumental. En pleno recorrido más transitado de la ciudad, el único baño público disponible ha sido el de la Plaza Mayor, claramente insuficiente para la presión de estos días. La situación se ha repetido en el entorno del Alcázar, donde numerosos visitantes han acabado recurriendo a la cafetería de la Casa de la Química, generando colas largas, esperas prolongadas y un evidente cansancio entre trabajadores y usuarios.

“Nos han mandado de un sitio a otro para poder ir al servicio y al final hemos tenido que entrar en un bar porque no había otra opción”, relataba otra visitante. No es un caso aislado: varios turistas han trasladado a esta redacción su malestar por la falta de alternativas reales en los puntos de mayor afluencia.

Cabe recordar que el Ayuntamiento anunció hace más de un año la intención de habilitar un baño público junto al Acueducto, una actuación que por el momento no se ha materializado.

Desde el área de Turismo se ha puesto en valor que el buen tiempo ha permitido “que la ciudad se disfrute más y que muchos negocios, especialmente en el ámbito de la hostelería, hayan podido recuperar parte de la actividad que se había visto resentida durante los últimos meses”. Los datos, efectivamente, avalan la capacidad de atracción de Segovia. Pero la experiencia sobre el terreno sugiere que el modelo de crecimiento turístico necesita acompañarse de mejoras en movilidad, atención al visitante y servicios públicos básicos si la ciudad quiere que las cifras de afluencia se traduzcan también en calidad de visita.