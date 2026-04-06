8 Comments

La Semana Santa de 2026 se despide de Segovia con un balance de dos caras. Los datos oficiales confirman un crecimiento notable de la actividad turística: el Centro de Recepción de Visitantes ha registrado 8.075 consultas frente a las 6.981 del año pasado, un incremento del 15,7%. Las visitas guiadas han crecido un 137,5% y el Centro Didáctico de la Judería ha mejorado un 21,1%. La concejala de Turismo, May Escobar, ha valorado los resultados como “una lectura positiva”, destacando que “cada vez más personas eligen conocer la ciudad de una forma más profunda, más organizada y más vinculada a su patrimonio”.
Las buenas temperaturas, los festivos encadenados y la consolidación de Segovia como destino de escapada han sido los ingredientes de una afluencia masiva que, sin embargo, ha dejado también una imagen menos amable en el casco histórico.
La combinación de miles de visitantes concentrados en el eje Acueducto-Catedral-Alcázar ha provocado calles saturadas, tráfico denso en el centro y serias dificultades para moverse por la ciudad durante buena parte de las jornadas festivas. Muchos visitantes se han encontrado con un centro prácticamente colapsado, accesos complicados, recorridos lentos y una notable falta de información útil para orientarse o resolver incidencias relacionadas con el aparcamiento.
“Venimos a pasar el día y movernos por el centro está siendo un caos entre los coches buscando aparcamiento y la gente”, resumía un visitante consultado por esta redacción.
A la congestión se ha sumado un problema mucho más básico: la insuficiencia de aseos públicos en la zona monumental. En pleno recorrido más transitado de la ciudad, el único baño público disponible ha sido el de la Plaza Mayor, claramente insuficiente para la presión de estos días. La situación se ha repetido en el entorno del Alcázar, donde numerosos visitantes han acabado recurriendo a la cafetería de la Casa de la Química, generando colas largas, esperas prolongadas y un evidente cansancio entre trabajadores y usuarios.
“Nos han mandado de un sitio a otro para poder ir al servicio y al final hemos tenido que entrar en un bar porque no había otra opción”, relataba otra visitante. No es un caso aislado: varios turistas han trasladado a esta redacción su malestar por la falta de alternativas reales en los puntos de mayor afluencia.
Cabe recordar que el Ayuntamiento anunció hace más de un año la intención de habilitar un baño público junto al Acueducto, una actuación que por el momento no se ha materializado.
Desde el área de Turismo se ha puesto en valor que el buen tiempo ha permitido “que la ciudad se disfrute más y que muchos negocios, especialmente en el ámbito de la hostelería, hayan podido recuperar parte de la actividad que se había visto resentida durante los últimos meses”. Los datos, efectivamente, avalan la capacidad de atracción de Segovia. Pero la experiencia sobre el terreno sugiere que el modelo de crecimiento turístico necesita acompañarse de mejoras en movilidad, atención al visitante y servicios públicos básicos si la ciudad quiere que las cifras de afluencia se traduzcan también en calidad de visita.
6 abril, 2026
Las colas en algunos comercios de la calle Real se meten en la propia calle obstaculizando el paso a los viandantes. Debieran obligar a hacer las colas pegadas a la fachada del negocio. Esto es especialmente patente en un comercio ubicado en las cercanías del Corpus donde la cola a veces llega casi hasta la fachada de enfrente.
6 abril, 2026
En Segovia solo importan los turistas y la universidad IE. A los habitantes que nos den por saco.
6 abril, 2026
El casco histórico se está convirtiendo en un parque temático y el Ayuntamiento no hace nada por poner remedio. Todo lo contrario, solo le preocupa meter cuantos más turistas mejor para beneficio de algunos hosteleros y sufrimiento de residentes.
Y las terrazas crecen sin control como un cáncer, ocupándolo todo y dificultando cada vez más el paso. ¿Negligencia o prevaricación del Ayuntamiento? Un día se lo recriminé a un policía local y me dijo que no pueden hacer nada, que ellos ya tienen más de 100 denuncias y el Ayuntamiento no las tramita.
Total, el Alcalde no vive aquí y no sufre las molestias de tener el casco histórico colapsado, tiene muchos amigos hosteleros, y como el mismo dijo no ha venido a perder dinero. Que viva la fiesta!!!
6 abril, 2026
¿Cuántos concejales tienen establecimientos de hostelería? ¿ Cuántos parientes y amigos de concejales tienden establecimientos de hostelería? Pues ya estaría
6 abril, 2026
¿Faltan aseos públicos? No pasa nada! Los jardines de los Zuloagas y la puerta de San Juan de los Caballeros han sido el aseo oficial de muchos de esos turistas “de calidad” que según el ayuntamiento han visitado Segovia. ¿Un caos circular con el coche? Pues claro! Es que no es ni medio normal permitir el acceso al casco antiguo, el anterior ayuntamiento por lo menos en fechas señaladas cerraba el acceso. Pero con estos… encima con obras, que había coches casi hasta dentro de las obras de la Calle Taray y coches circulando (y aparcados) en ambas direcciones en el Paseo del Obispo. Y mejor no hablamos del gran rocódromo para divertimento del visitante, solía llamarse acueducto, con casi dos mil años de historia. ¿Vigilancia? ¿Policía? Para qué! Aquí todo vale para que el engreído de nuestro alcalde pueda sacar pecho y ponerse el pin.
6 abril, 2026
Se sigue sin saber controlar el tráfico en las zonas antiguas y monumentales y sin canalizar adecuadamente a los aparcamientos.
No vale con tratar de hacer algo cuando está todo congestionado.
Se cuela cualquiera con auto y no hay tantos lugares para acceder.
O falta personal o ganas o se quiere dejar por presiones de algunos campar a sus anchas son preocuparse del deterioro, salvo de llenar bolsillos de cuatro.
6 abril, 2026
Es cierto que a la ciudad le estallan las costuras en días de tanta afluencia como los pasados; por tamaño y porque probablemente desbordan cualquier previsión, más cuando como ha ocurrido el tiempo ha acompañado, pero no lo es menos que pese a la incomodidad que pueda ocasionar, hay muchos segovianos que viven de los ingresos directos o indirectos que genera: comercio, hostelería, proveedores, guias turísticos, venta de entradas a nuestros numerosos monumentos que son una evidente ayuda que contribuye a su costoso mantenimiento.
No son tres o cuatro los beneficiados, sino que de algún modo todos lo somos de tener una ciudad que aparte de ser preciosa y admirada por propios y visitantes sigue viva, aunque no estaría de más subsanar esa falta de equipamientos que facilitarían la vida de unos y otros.
Siempre fuimos una ciudad hospitalaria y acogedora y allá donde vamos presumimos de ser segovianos, sigamos siéndolo.
6 abril, 2026
La caravana “obligatoria” Acueducto/Catedral/Alcazar no son los únicos monumentos de Segovia.Existe otra igualmente monumental e interesante posible: San Juan/ barrio de los nobles/Plaza Mayor/San Esteban/Canonjias/Alcazar.
Que el Ayto. promocione otros lugares:monumentos, jardines, sendas verdes, Paseo del Salón…
Falta señalizacion, mobiliario urbano, servicios públicos.
Todo ello corresponde y obliga al Ayto.