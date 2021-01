8 Comments

A nadie le habrá pasado desapercibido durante estas vacaciones de Navidad la cantidad de niños y niñas acompañados de sus abuelos y abuelas. Todo ello el resultado de algo sin resolver desde incluso antes de la pandemia y que se ha agravado durante los últimos meses como es el cuidado y la conciliación.

Toda una incongruencia si tenemos en cuenta que mientras ésta era la imagen real, el día a día, los políticos pedían reducir contacto con los mayores para evitar contagios pero sin ofrecer alternativas, lo que llevó a muchas familias, muy a su pesar, a recurrir a esta solución.

De nuevo lo humano y lo invisible, aquello que no cuenta para medir la riqueza de un país, pero que no sobreviviría sin ello, los cuidados, quedaban relegados a un segundo plano.

No en vano no hay día que no se hable de la necesidad (que efectivamente lo es) de proporcionar soluciones a un sector que está siendo muy golpeado por el Covid como es la hostelería y el pequeño comercio, pero nada en la boca de los políticos que ponga de manifiesto la complicación del día a día de miles de familias para hacer frente a la conciliación obligatoria por situaciones derivadas del Covid: cierres de aulas, cuarentenas, etc.