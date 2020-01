La “guerra” de la piragua enturbia el Duratón

Bajan aguas turbulentas en las Hoces del Duratón. Lo que empezó en los años 80 como una actividad ecológica para conocer por dentro y en piragua el parque natural ha terminado deviniendo un verdadero motor económico para la zona. En la actualidad hay 9 empresas, con licencia para 16 piraguas por empresa, pero la realidad es que no hay más que asomarse para ver que hay empresas con 40 o más embarcaciones. No se respetan los turnos ni los cupos de 8 embarcaciones con monitor. Se ofrecen rutas exprés de 1 hora y lo cierto es que hay fines de semanas que lo que debiera ser un sosegado parque natural parece Benidorm. “Se ha salido de madre”, explica el empresario (Andatura) Ángel Luis Carreras.

En los últimos años la masificación no ha hecho sino empeorar. Hasta que finalmente, el pasado 26 de diciembre, la consejería de Fomento y Medio Ambiente emitía una orden, actualmente en fase de alegación, para regular el piragüismo en la zona. Una orden claramente restrictiva que pretende volver a la dinámica de grupos restringidos, control de los accesos, entre otras medidas que algunos empresarios ven con alivio, pero otros, sin negar la necesidad de una regulación, entienden como una drástica reducción de una actividad que da de comer a muchos vecinos en la comarca. Pues no solo son piraguas, también el turismo rural ve con cautela la restricción de una actividad estrella que llena alojamientos y restaurantes.

Así, era la Asociación Profesional de Turismo Rural y Activo la que abría fuego con una nota en la que reclamaba una suspensión de la orden y pedía el consenso para un Plan de Ordenación (PORN) y Plan Regulador de Usos (PRUG). “No entendemos que tras tantos años sigan sin existir ambos documentos”, explicaba el presidente de la entidad, Domingo Asenjo.

También los alcaldes socialistas de la zona, Sepúlveda, Carrascal del Río y de Sebúlcor, Jorge Benito, a su vez vinculado a empresas de piraguas, reclamaban la retirada del proyecto instando a “una cogobernanza del territorio que implique a los ayuntamientos y pobladores como corresponsables, implicándose en la protección y desarrollo sostenible que permita la actividad económica y la permanencia de población en la zona”, señalaban en un comunicado difundido por el PSOE.

Los ayuntamientos alegantes apelan además a aspectos legales, al haberse incumplido la exigencia legal de aprobación previa de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), incumpliéndose también la posibilidad de llevar a cabo dicha aprobación en el plazo máximo de un año desde la declaración del Parque, toda vez que ya han pasado más de 30 años. “Todo ello impide cualquier regulación sobre el uso y gestión de los recursos naturales en el Parque”, explican.

Pero hay empresas del sector que opinan justo lo contrario y que defienden la ordenanza de la Junta. Consideran que la situación de masificación no puede seguir así y ven con buenos ojos la medida. “Además, el PRUG o el PORN no son la solución por cuanto dicen qué puede y no puede hacerse, no cómo”, explica Carreras, que cita también aspectos positivos, como que las adjudicaciones de permisos para operar en el parque ya no se ceñirían a dos años, sino a cuatro, facilitando más garantías a las emrpesas inversoras.

En el fondo, intereses empresariales contrapuestos y lucha por la cuota de mercado para un uso entre ecológico y lúdico que da mucha vida al turismo de la comarca, y la necesidad de garantizar los valores bio-ambientales del Parque Natural.