La Gimnástica recupera la esperanza en Bilbao (1-2)

Tras ocho semanas sin conocer la victoria, la Gimnástica Segoviana recuperaba la esperanza frente al filial del Athletic, en un encuentro disputado bajo un chaparrón. Se adelantaba la escuadra de Ramsés con gol de Farrell, fichado en el mercado invernal en sustitución de Davo, cuya ausencia tanto ha notado el equipo. Al inicio de la segunda mitad, empataban los cachorros del Athetic de penalti pero la Segoviano reaccionó. Fue a por el partido, sabedor de que el empate no le saca de pobre, y fruto de esta fe llegaba el gol del triunfo en el 68 por mediación de Díaz. Es una victoria vital para las aspiraciones de los segovianos de mantener la categoría. No solo pone fin a una mala racha sino que les permite no seguir descolgándose de la zona de salvación, a tiro de una victoria. La Gimnástica Segoviana asciende hasta los 29 puntos y se coloca en el decimoctavo puesto de la clasificación, pero a un punto de la salvación. Una victoria para creer.