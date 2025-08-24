La feria del tomate bate récords de visitas

La VII Feria del Tomate de Martín Muñoz de las Posadas ha vuelto a convertirse este 23 de agosto en una de las citas obligadas del verano segoviano, reuniendo tanto a vecinos como a visitantes. Enmarcada en la Caravana de Alimentos de Segovia, la feria consolida así su posición como un referente, superando la afluencia de ediciones anteriores y confirmando el interés creciente por el producto local.

El evento ha ofrecido un amplio programa de actividades: desde visitas guiadas al Huerto de Monje, hasta showcookings de pisto y gazpacho elaborados con tomates locales, pasando por música en directo, comidas populares y degustaciones en la Plaza Mayor del municipio. Uno de los momentos más destacados fue la entrega del Tomate de Honor al programa ‘Aquí la Tierra’ de TVE1, un magacín que, con un enfoque divulgativo y cercano, ha contribuido a poner en valor la gastronomía, el mundo rural y los productos de temporada. Además, tal y como ha destacado el alcalde de la localidad, José Antonio García, “dos de sus programas del año 2024 estuvieron dedicados a nuestros campos de girasol y a los cultivos de nuestras huertas”.

En la caravana han participado 17 productores de la marca Alimentos de Segovia, junto a tres horticultores locales (Álvaro Iglesias, Daniel Ramos y Era, brotes y hortalizas para una nueva vida).