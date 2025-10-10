El Ayuntamiento dota de 110.000 euros en ayudas para entidades sociales

El Ayuntamiento de Segovia ha resuelto la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades y proyectos en materia de acción social y promoción de la salud correspondientes al ejercicio 2025.

La convocatoria contaba con una dotación económica de 110.000 euros, de los cuales finalmente se repartirán 108.029,21 euros entre 34 proyectos seleccionados de un total de 36 presentados. Las ayudas concedidas oscilan entre los 2.000 y los 4.000 euros, 24 de los proyectos superan los 3.000 euros, otros cuatro se aproximan a esa cantidad y algunos de los que están por debajo se les ha concedido el total del importe solicitado.

Los proyectos que recibirán las mayores ayudas son “Puentes por la igualdad en el empleo”, de Cruz Roja Española en Segovia y el “Proyecto integral para favorecer la inclusión activa de personas en situación de vulnerabilidad social en contextos de exclusión social”, presentado por la Fundación Secretariado Gitano.

Han quedado excluidas de estas ayudas, la asociación Segovia Sin Gluten al registrar su proyecto fuera de plazo, y la entidad Red Íncola, que ha renunciado voluntariamente por no poder llevar a cabo la propuesta presentada.

La concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, Azucena Suárez, ha agradecido el trabajo de todas estas asociaciones y no sólo por las propuestas que han presentado a esta convocatoria, sino también por la labor que realizan a lo largo del año. “Estas asociaciones desempeñan una labor encomiable y con estas ayudas, desde el Ayuntamiento reafirmamos nuestro compromiso con las entidades del tercer sector que trabajan día a día por mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y por avanzar hacia una sociedad más equitativa e inclusiva”.

En los últimos dos años, la cuantía destinada a esta convocatoria ha experimentado un incremento progresivo: en 2024 pasó de 90.000 a 100.000 euros, y en este 2025 se ha vuelto a aumentar en 10.000 euros adicionales, alcanzando los 110.000 euros presupuestados, lo que supone un crecimiento de un 10% anual.

Ámbitos de actuación y objetivos

Las subvenciones están dirigidas a proyectos centrados en la salud pública, la acción social y los servicios sociales, siempre que estén orientados a la población del término municipal de Segovia, incluyendo los barrios incorporados y la entidad local menor de Revenga.

Los gastos subvencionables corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2025, e incluyen costes derivados de la contratación de personal o servicios profesionales, materiales, gastos corrientes, así como los relacionados con la promoción, difusión o mejora de las instalaciones de las entidades.

Entre los criterios que se han valorado, han priorizado proyectos que trabajen por la atención sanitaria, la promoción de la salud, la inclusión laboral, y el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad social.