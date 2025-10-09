Seprona recupera un ejemplar de Búho Real en Ayllón

La Guardia Civil de Segovia, a través de la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de Ayllón, ha intervenido en la recuperación de un ejemplar de Búho Real (Bubo bubo) que se encontraba atrapado en el patio interior de un edificio de esta localidad.

Los hechos ocurrieron hace unos días, cuando un vecino les alertó sobre la presencia del ave en el interior del inmueble. Una vez en el lugar, la patrulla observó que el animal no podía alzar el vuelo debido a las reducidas dimensiones del patio. El ejemplar fue recogido cuidadosamente por los agentes, empleando medios adecuados y actuando con la máxima delicadeza para evitar cualquier daño al animal, garantizando en todo momento su seguridad y bienestar, siendo trasladado a la Oficina Comarcal de Medio Ambiente de Riaza.

Desde allí se gestionó su ingreso en el Centro de Recuperación de Aves Silvestres (CRAS) de Segovia, donde se le diagnosticó una lesión leve en una de sus alas que impedía su vuelo normal. Tras recibir los cuidados necesarios por parte del personal especializado, el búho fue liberado en las inmediaciones del Castillo de Ayllón, próximo al lugar donde fue localizado, favoreciendo su reintegración al medio natural.

El ejemplar, una hembra de Búho Real, se encuentra anillado por la Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife), entidad dedicada a la conservación y estudio de las aves y sus hábitats.