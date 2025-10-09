17 Comments

El procurador socialista y exalcalde del Real Sitio de San Ildefonso, José Luis Vázquez, ha presentado su renuncia al acta en las Cortes de Castilla y León, un día después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) se declarase competente para investigarle por presuntas irregularidades cometidas durante su etapa al frente del Ayuntamiento del Real Sitio (2007–2019).
La decisión se produce en un contexto de creciente presión política y orgánica dentro del PSOE de Castilla y León, cuya dirección —encabezada por Carlos Martínez— había anunciado horas antes la apertura de un expediente informativo con el objetivo de suspender cautelarmente su militancia. A nivel federal, la dirección del partido mantiene abierto su propio proceso interno, cuya resolución se conocerá en los próximos días.
Con la entrega de su acta, Vázquez deja de ser miembro del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes autonómicas. El PSOE deberá ahora designar a la persona que ocupará su escaño en el Parlamento regional.
“Confío en la justicia y en lo que hicimos en el Ayuntamiento”
En declaraciones a Radio Segovia – Cadena SER, Vázquez defendió su gestión al frente del Ayuntamiento del Real Sitio y aseguró que “todo se hizo con el visto bueno de los servicios jurídicos y técnicos municipales”. “Lo hicimos desde la certeza de que hacíamos lo que debíamos, cumpliendo con la ley e intentando ayudar a no agravar las consecuencias de una crisis terrible que estaba sufriendo la gente de mi pueblo”, señaló.
El exalcalde recordó que las actuaciones bajo investigación —nombramientos de personal, adjudicaciones de servicios y abono de subvenciones o facturas con reparos de Intervención— se adoptaron “para mantener empleos y servicios esenciales”, como las escuelas municipales, talleres de personas con discapacidad o la Escuela de Música y Danza.
“Todo pasaba por el visto bueno de los servicios jurídicos y técnicos municipales, y por la decisión política de mantener servicios esenciales para mi comunidad”, insistió. Vázquez mostró su plena confianza en la justicia, aunque lamentó la lentitud del proceso: “Lamento que se esté tardando tanto en resolver un asunto que lo único que busca es determinar si estaba ajustado a derecho. Es la segunda vez que se intenta hacer daño en lo personal mediante una utilización irresponsable de la justicia”.
Preguntado por las críticas del PP, que ha exigido responsabilidades políticas a la dirección socialista autonómica, Vázquez respondió que se trata de “una reacción normal en la situación política actual, donde parece interesar más el daño al adversario que el bien común”.
La investigación judicial
El TSJCyL asume la parte de la investigación que afecta a Vázquez, aforado por su condición de procurador, dentro de una causa iniciada en 2023 por el Juzgado de Instrucción número 5 de Segovia. En ella se investigan presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por adjudicaciones y pagos realizados durante varios mandatos municipales, en los que también figuran otros responsables, incluido el actual alcalde del Real Sitio y una funcionaria.
9 octubre, 2025
La basura que tiene que haber para que dimita. Nos iremos enterando. Es la historia de un tripero. Pero sus superiores son peores y más malos.
9 octubre, 2025
Seguro que tiene 18 trasteros
9 octubre, 2025
Y ahora entra de procurador Sergio Iglesias? Ese que es concejal de un ayuntamiento en el que solo ha tomado posesión y no va a los plenos? Ese es el poder municipalista en el que se apoya el de Soria?
De los apoyos de Aceves par que siguiera liderando el psoe , dos son diputados provinciales no adscritos y ahora este.
Vaya ojo el de Aceves y el de los afiliados que le apoyaron..
9 octubre, 2025
Ya era hora, la cantidad de mierda que tiene este personaje, conocido por todos los vecinos de La Granja y aún así seguía viviendo a costa de todos con un sueldo que por su formación nunca podría cobrar en una empresa privada.
9 octubre, 2025
El PSOE fuerza la dimisión de sus peones, mientras su caudillo ser ríe de todos, empezando por los suyos. Despertarán?, o seguirán riéndole las gracias?.
9 octubre, 2025
En el PP no dimiten ni peones ni la reina
9 octubre, 2025
Como dice Ábalos:”Necesito pulseras para las putas”
9 octubre, 2025
Pues en Andalucía van x delante…las pulseras, los apagones, las manos derechas, Titos bernis, chistorras y Lechugas para todos…
9 octubre, 2025
Dimite ¿O le han hecho dimitir? Sería interesante saberlo.
9 octubre, 2025
“Todo se hizo con el visto bueno de los servicios jurídicos y técnicos municipales”. Lo probara como judiones prueba a mogollón el dia de la judiada, digo yo, tiene que haber papeles de los gobiernos municipales solicitando informes. Y habrá informes. Digo yo. Pero si ni los unos ni los otros estaban en los expedientes que la UCO se llevó ¿qué pasa?La Ley por encima de to. La granja a pagar y la granja quebrá.
Mecachis,to el pueblo en tremenda crisis pero casualidad menos ellos.Pues eso, a probar lo dicho.
9 octubre, 2025
Tardando estaba. La de pufos que tienen que salir ahí.
El cachorro estará con las tripas revueltas hoy porque algo le salpicará.
Lo del predecesor lo mismo ya ha prescrito y nos lo comemos con patatas.
9 octubre, 2025
Pura hipocresía, se lo querían quitar de encima y lo han hecho, ahí andan exhibiéndose, y con muchos más motivos para dimitir, Sánchez, Ábalos, el fiscal general y otros muchos. Y Aceves, el palmero de la corrupción, sacando pecho, si tuviera vergüenza se habría ido hace tiempo, pero claro, de eso muy poco, habría que verle en el Congreso rompiéndose las manos. En cuanto a Vázquez, le pasa por pertenecer a un partido corrupto y tener tan buenos “colegas”. Lo demás lo dirá la Justicia.
9 octubre, 2025
Vota Psoe. Vota Progreso, ja, ja, ja.
9 octubre, 2025
Ahora falta la dimisión o destitución de Rosalía Serrano
9 octubre, 2025
Táctica pepera
Algunos se acordarán de Demetrio Madrid
Esto funciona
Luego ya no hay solución
9 octubre, 2025
Eso te pasa por no ser pariente
10 octubre, 2025
Hubo un momento en el que JLV estaba en la lista de Tudanca como “consejerable”, y una decisión de Albert Rivera le truncó el sueño excelso. Qué nos habría esperado, con el precedente granjeño que ahora se somete al tribunal… Hay justicia, vas a tener que rendir cuentas de unas acciones tan turbias que ya vas poniéndote vendas en tus declaraciones.