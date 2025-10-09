17 Comments

El procurador socialista y exalcalde del Real Sitio de San Ildefonso, José Luis Vázquez, ha presentado su renuncia al acta en las Cortes de Castilla y León, un día después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) se declarase competente para investigarle por presuntas irregularidades cometidas durante su etapa al frente del Ayuntamiento del Real Sitio (2007–2019).

La decisión se produce en un contexto de creciente presión política y orgánica dentro del PSOE de Castilla y León, cuya dirección —encabezada por Carlos Martínez— había anunciado horas antes la apertura de un expediente informativo con el objetivo de suspender cautelarmente su militancia. A nivel federal, la dirección del partido mantiene abierto su propio proceso interno, cuya resolución se conocerá en los próximos días.

Con la entrega de su acta, Vázquez deja de ser miembro del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes autonómicas. El PSOE deberá ahora designar a la persona que ocupará su escaño en el Parlamento regional.

“Confío en la justicia y en lo que hicimos en el Ayuntamiento”

En declaraciones a Radio Segovia – Cadena SER, Vázquez defendió su gestión al frente del Ayuntamiento del Real Sitio y aseguró que “todo se hizo con el visto bueno de los servicios jurídicos y técnicos municipales”. “Lo hicimos desde la certeza de que hacíamos lo que debíamos, cumpliendo con la ley e intentando ayudar a no agravar las consecuencias de una crisis terrible que estaba sufriendo la gente de mi pueblo”, señaló.

El exalcalde recordó que las actuaciones bajo investigación —nombramientos de personal, adjudicaciones de servicios y abono de subvenciones o facturas con reparos de Intervención— se adoptaron “para mantener empleos y servicios esenciales”, como las escuelas municipales, talleres de personas con discapacidad o la Escuela de Música y Danza.

“Todo pasaba por el visto bueno de los servicios jurídicos y técnicos municipales, y por la decisión política de mantener servicios esenciales para mi comunidad”, insistió. Vázquez mostró su plena confianza en la justicia, aunque lamentó la lentitud del proceso: “Lamento que se esté tardando tanto en resolver un asunto que lo único que busca es determinar si estaba ajustado a derecho. Es la segunda vez que se intenta hacer daño en lo personal mediante una utilización irresponsable de la justicia”.

Preguntado por las críticas del PP, que ha exigido responsabilidades políticas a la dirección socialista autonómica, Vázquez respondió que se trata de “una reacción normal en la situación política actual, donde parece interesar más el daño al adversario que el bien común”.

La investigación judicial

El TSJCyL asume la parte de la investigación que afecta a Vázquez, aforado por su condición de procurador, dentro de una causa iniciada en 2023 por el Juzgado de Instrucción número 5 de Segovia. En ella se investigan presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por adjudicaciones y pagos realizados durante varios mandatos municipales, en los que también figuran otros responsables, incluido el actual alcalde del Real Sitio y una funcionaria.