Segovia pierde a su olímpico. Finalmente no pudo ser y la Federación de Piragüismo elegía a Manu Ochoa para la tercera plaza, la última que quedaba libre, de la representación española para Paris 2024 y en detrimento del palazolense, subcampeón del mundo en K1 en 2019 y bronce europeo en Slalom este año. El propio David Llorente lo explicaba en Instagram. “Finalmente no acudiré a los JJOO”, explicaba Llorente, que polemizaba con comprensible amargura, si bien acataba, los parámetros que han llevado a los técnicos a esta decisión. Recuerda que es el octavo en el ránking mundial de slalom y otros méritos que sí han permitido a otros hacerse con las codiciadas plazas. A él no.

“A los directores técnicos, respeto la decisión. Sé que no lo habéis hecho con maldad y que el sistema lo habéis escrito pensando en llevar al más preparado en función de lo que hayáis creído conveniente. Solo deseaba que fuera diferente como es de esperar y en base a cómo habían sido los de Slalom. También sé que Manu y yo no lo hemos puesto fácil y que esta vez he caído en el lado malo de la balanza. Se suele decir que tras cada golpe, uno vuelve más fuerte, y este sin duda es el varapalo más grande que me he llevado en mi vida, así que si finalmente no puede conmigo, quiero pensar que vendrán cosas grandes en el futuro”, decía el joven deportista segoviano.