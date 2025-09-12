Olga Serrano León, esposa de Julio César Sánchez Jiménez, alcalde de Vox en Villacastín, ha emitido este jueves un comunicado en el que niega haber sido agredida por su marido durante la romería de la Virgen del Cubillo en Aldeavieja (Ávila).

En el escrito, Serrano asegura que las informaciones publicadas sobre un presunto episodio de violencia de género “no se corresponden con la realidad de lo sucedido” y afirma de manera expresa que “no he sufrido agresión alguna por parte de mi marido”. Añade además que no ha interpuesto denuncia y que lo ocurrido obedece, según sus palabras, “a una confusión de los hechos”.

La esposa del regidor pide a los medios de comunicación “el máximo respeto a mi intimidad y a la de mi familia” y confía en que el juzgado “resuelva este malentendido y no se tergiversen más los hechos”.

La detención del alcalde

La versión de la mujer llega un día después de que trascendiera la detención del alcalde. Según informaron distintos medios, Julio César Sánchez fue arrestado por la Guardia Civil tras un incidente ocurrido el lunes en la citada romería, donde, según testigos, un agente de la Policía Nacional fuera de servicio intervino para frenar una agresión del regidor a su esposa.

El alcalde abandonó el lugar y, al día siguiente, se presentó voluntariamente en la casa cuartel de la Guardia Civil en Ávila capital, donde pasó la noche en el calabozo antes de quedar en libertad.

De momento, el caso figura en el sistema VioGén, el protocolo policial de seguimiento y protección en casos de violencia de género, aunque la ausencia de denuncia por parte de la mujer condicionará el recorrido judicial del procedimiento.