La Diputación pide más trenes y más habilitados nacionales

Con obligada referencia a las 34 mujeres asesinadas en lo que va de año empezaba el pleno de la Diputación de Segovia que como principal punto tenía la actualización de los precios públicos para los internos en las residencias de la corporación, punto aprobado con la abstención del PSOE.

Se entraba en el terreno de las mociones, con una consensuada entre equipo de Gobierno y oposición para solicitar una mayor intensidad de frecuencias en la línea ferroviaria que une Segovia con Madrid y Valladolid, dando así más opciones a los 1.200 segovianos que diariamente utilizan este transporte público.

A continuación una moción socialista, a priori problemática por cuanto se reclamaba mantener las plazas de médicos y enfermería que había anteriormente a la reforma del servicio en la Zona Básica de Salud de Nava de la Asunción. Finalmente se ha llegado a un acuerdo para incorporar la enmienda de Ciudadanos de manera que, a la propuesta del PSOE de instar a la Junta de Castilla y León a no eliminar ningún puesto de guardia en esta ZBS, se ha añadido la de instar a la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad para que dote de suficientes plazas MIR a la provincia, porque tal y como ha señalado el portavoz, Ángel Jiménez “la dotación de médicos de familia corresponde al Ministerio de Sanidad y este año se ofrecen 8.188 plazas para la realización del MIR en 2022, de las que cerca de 2.400 se destinan a la especialidad de Medicina de Familia, pero sólo ocho plazas serán para Segovia lo que un año más nos relega al puesto más bajo en número de plazas MIR de Medicina Familiar de toda España”.

Y hasta aquí el consenso. La tercera moción, también del PSOE, pretendía centralizar en la Diputación varios servicios para la gestión y funcionamiento de los municipios en materia de Tesorería, Contratación y tramitación de expedientes de ruina. Para Máximo San Macario “ante la escasez de personal en los ayuntamientos, la Diputación debe tomar las riendas y ayudar a los ayuntamientos que así lo deseen, de una manera voluntaria y flexible porque es nuestro deber y obligación”.

Esto ha topado con la oposición frontal del equipo de Gobierno, que considera que desde Asistencia a Municipios ya hay un amplio abanico de servicios. “Me ofende que hable de una gestión pírrica en la tramitación de los expedientes de ruina porque hemos aumentado los recursos humanos para ofrecer un mejor servicio a los ayuntamientos”, explicaba la diputada al cargo de Asesoramiento, Sara Dueñas, que ha concluido afirmando que “lo que necesitan nuestros ayuntamientos son habilitados nacionales, secretarios-intervenciones con formación que generen seguridad jurídica, y eso es una responsabilidad del Gobierno de España, y este año sólo se incorporan dos, una cifra absolutamente insuficiente para los 42 movimientos que se han generado en este ejercicio en la provincia”.

En los ruegos, el punto con más morbo fue la reclamación del PSOE instando al vicepresidente, José María Bravo, a retractarse por descalificar al PSOE después de que el partido denunciara las ilegalidades en la solicitud de subvenciones de menor cuantía por parte del propio Bravo y el también diputado popular César Buquerín.

San Macario ha recordado que el diputado popular dijo, textualmente, en relación al viceportavoz socialista: “me parece una vergüenza, me parece un sinvergüenza y me parece una jetada por parte de gente que es una vaga. Ahora si quiere, con estas palabras, que me manden al juzgado”. reclamándole rectificar.