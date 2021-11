9 Comments

El PSOE no se conforma con las “explicaciones” vertidas por el vicepresidente de la Diputación, José María Bravo, sobre la participación de dos empresas administradas por dos diputados provinciales del PP -una del propio Bravo (a quien le fue denegada) y otra del ex-alcalde de Ayllón, César Buquerín (a quién sí se la concedió)- en una convocatoria pública del organismo dependiente de la Diputación, Prodestur.

En un comunicado, el portavoz del PSOE reclama al presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, que asuma responsabilidades. Consideran “difíciles de creer” y “vergonzosas” las explicaciones vertidas por el PP y retan al presidente de la corporación a “demostrar un poquito de autoridad en medio de este desbarajuste en el que se ha convertido su equipo de gobierno. Aún está a tiempo de salir a dar explicaciones públicas a todos los segovianos por esta irregularidad y pedir perdón por ello”, declaraba el jefe de la oposición, Máximo San Macario.

Excusas poco creíbles

Los socialistas se muestran especialmente críticos con las excusas vertidas por Bravo y conforme a las cuales tanto él como Buquerín concurrieron a las subvenciones por un error de sus respectivas gestorías, “pues ya han sido advertidas que no podemos ir a esas ayudas”, reconocía Bravo. También con que los técnicos “fallaron” por no aplicar de motu propio las incompatibilidades. No son excusas creíbles y más por cuanto, según denuncia San Macario, el propio Buquerín, como el resto de diputados, recibió el listado de la Junta de Gobierno que el 11 de octubre aprobaba la resolución de 129 beneficiarios, uno de los cuales era una empresa del diputado y que percibió 1.300€.

“¿De verdad no vio la resolución. Es difícil de creer que el señor Buquerín no reconociera el nombre de su establecimiento entre los agraciados, a no ser que su labor como miembro del equipo de gobierno se limite a ser un mero convidado de piedra y ni siquiera se lea ni conozca a fondo los temas que gestionan sus compañeros”, señala el portavoz socialista.

Insostenible situación para Buquerín

Y es que es Buquerín quien está ahora mismo en primera fila de la diana socialista. Fuentes del partido explican que esperan a las explicaciones del presidente De Vicente, criticando que se ampare en el vicepresidente y la responsable de Prodestur. También han requerido oficialmente que se les entregue el documento acreditativo de la renuncia de Buquerín, y si este es posterior a la denuncia pública efectuada por el PSOE, pedirán su dimisión así como las responsabilidades políticas que procedan.

Y según los testimonios recogidos por acueducto2.com, efectivamente la renuncia se produjo a toro pasado, la misma mañana del 8 de noviembre, con posterioridad a que el PSOE desvelara la ilegalidad cometida. “Después de las declaraciones del PSOE le llamamos desde Prodestur y nos dijo que no sabía de qué estaba hablando y que desconocía que una empresa suya hubiera solicitado la ayuda. Puesto en conocimiento del caso por los técnicos nos dijo que ahora mismo llamaba a la gestoría para proceder a la renuncia”, explica Magdalena Álvarez, la responsable de Prodestur, el organismo convocante de las ayudas y dependiente de Diputación. La renuncia llegaba a tiempo para que, a las 13:00 (a las 10:00 fue la rueda de prensa del PSOE), Álvarez la exhibiera a modo de de descargo.

Una ayuda de 1.300€ que vulnera dos leyes

El propio Buquerín no da detalles de la fecha, afirma desconocer los detalles concretos, pero en declaraciones a Acueducto2 reconoce que la empresa beneficiada, un hotel de Ayllón bajo su administración, es gestionado por un familiar -su hermana- que fue quien sin consultárselo solicitó la ayuda, finalmente concedida. “En ningún momento tuve conocimiento de la ayuda”, declara.

Buquerín, uno de los empresarios más potentes de Segovia, administra uno de los mayores consorcios empresariales de la provincia y, en apoyo a su versión, está el escaso montante de la ayuda, 1.300€. “Nadie se la juega por tan poco”, es un convencimiento general de los diferentes políticos consultados. Contra eso está el hecho de que pasado un mes desde que su empresa recibiera la ilegal ayuda solo reaccionara cuando su caso salió a colación.

Pues lo que queda fuera de toda duda es que al tramitar y recibir una subvención de una entidad de la que es cargo electo el diputado provincial ha vulnerado dos leyes. Una es la Ley General de Subvenciones, que en el artículo 13.2.d veta taxativamente la condición de beneficiario del cargo electo. Igualmente el artículo 71 de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Curiosamente (o no) la misma ley por la que el PP se cobró la cabeza de la concejala socialista en el Ayuntamiento de Segovia, Gina Aguiar. Todo indica que el PSOE ha encontrado la forma de devolvérsela al PP.