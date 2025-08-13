La Diputación concede más de 100 ayudas para impulsar el comercio rural

La Diputación Provincial de Segovia ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia la resolución de la convocatoria de Ayudas para el comercio rural minorista y la venta ambulante 2025. Este año beneficiará a un total de 108 negocios de la provincia con una dotación económica destinada a esta línea que asciende a 213.000 euros.

La iniciativa está dirigida a establecimientos y negocios de venta ambulante ubicados en municipios con menos de 1.000 habitantes y en sus entidades locales menores dependientes. El objetivo es favorecer la comercialización, asegurar el abastecimiento de bienes de consumo esenciales y respaldar el papel social que estos comercios desempeñan en la vida de los pueblos.

Para recibir el abono de la ayuda los negocios beneficiarios deberán presentar la justificación correspondiente en la Diputación Provincial entre el 14 de agosto y el 30 de septiembre de 2025, según lo establecido en las bases de la convocatoria. Con esta línea de apoyo, la Diputación reafirma su compromiso con el desarrollo económico y social del medio rural, asegurando que los servicios básicos lleguen a todos los rincones de la provincia.

La resolución de la convocatoria puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.dipsegovia.es/documents/39512/11244430/ANUNCIO+EXTRACTO+BOP+RESOLUCI%C3%93N+CONCESI%C3%93N.pdf/f6f9d6ab-7b35-d99b-d15c-ec9cebf9c42a?t=1755067979730.