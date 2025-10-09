Abiertas inscripciones para “La Leyenda 2026”, que celebrará diez años en Cantalejo

La Concentración Motorista Invernal Internacional “La Leyenda 2026” ya tiene fecha e inscripciones abiertas. Del 8 al 11 de enero, Cantalejo volverá a convertirse en el epicentro del mundo motero con una nueva edición de esta cita que reúne cada invierno a miles de aficionados de toda España y de varios países europeos.

El Moto Club La Leyenda Continúa organiza un año más el encuentro en los pinares de Cantalejo, que cumple diez años de permanencia en la localidad briquera. Durante el fin de semana, los motoristas disfrutarán de rutas, espectáculos y actividades que combinan convivencia, espíritu motard y homenaje a la tradición.

Entre las novedades de esta edición destaca la primera Reunión de “Motos de Leyenda”, dedicada a motocicletas fabricadas antes de 1990, un reconocimiento a los modelos clásicos que marcaron época.

El programa volverá a incluir el tradicional recorrido por los “pueblos amigos”. El viernes 9 de enero se celebrará por primera vez una visita a Lastras de Cuéllar, donde los participantes serán recibidos con un aperitivo. Esa misma noche, el castillo de Turégano acogerá el emblemático “Saludo a los Motoristas del Mundo”, uno de los momentos más simbólicos del evento.

El sábado, la caravana motera se desplazará hasta Prádena, donde los asistentes podrán disfrutar del espectáculo de acrobacias stunt, antes de regresar al recinto principal de Cantalejo para continuar con las actividades musicales y de convivencia.

Las inscripciones anticipadas pueden realizarse desde el 8 de octubre a través de la web oficial www.laleyendacontinua.info, con descuentos y la garantía de recibir el tradicional pack de bienvenida.