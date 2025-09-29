El Festival Correa de Arauxo regresa con cuatro recitales de órgano y entrada libre

El Festival Francisco Correa de Arauxo de Conciertos de Órgano regresa un año más a la Catedral de Segovia, en una edición que se suma a la conmemoración del V Centenario del templo. Organizado por la Asociación de Amigos del Órgano de Segovia, el ciclo ofrecerá cuatro conciertos con entrada libre entre el 5 de octubre y el 8 de noviembre, con la participación de destacados organistas del panorama nacional.

El festival comenzará el domingo 5 de octubre con un concierto participativo de varios miembros de la asociación, que propondrán un recorrido musical por la historia de la música organística en paralelo a la evolución artística de la catedral. En este recital intervendrán Javier Santos, Manuel de Pablos, Ángel Botia, David Largo y Ángel Montero.

El 11 de octubre será el turno de Carlos J. Fernández Bollo, actual organista de la Catedral de León, que presentará un programa con obras barrocas europeas y secciones de improvisación.

El tercer concierto, previsto para el 18 de octubre, contará con la presencia de Montserrat Torrent, una de las figuras más relevantes del órgano en Europa, que a sus casi 100 años mantiene una intensa actividad concertística. Su programa incluirá música española, italiana y neerlandesa de los siglos XVI y XVII. Esta actuación se organiza en coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) dentro del ciclo El Órgano en las Catedrales.

El festival concluirá el 8 de noviembre con el recital de Roberto Fresco, organista titular de la Catedral de la Almudena de Madrid, que interpretará un repertorio que alterna piezas del periodo clásico y obras contemporáneas.

Todos los conciertos se celebrarán a las 19:30 horas en los órganos históricos de la Catedral de Segovia, construidos entre 1702 y 1772 por la saga de organeros Echevarría. Considerados la culminación del estilo barroco castellano, se conservan prácticamente íntegros y constituyen una oportunidad excepcional de escuchar instrumentos únicos en España.