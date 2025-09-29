El Ayuntamiento de Segovia ha iniciado el proceso de contratación del nuevo servicio de mantenimiento y conservación de vías públicas, que permitirá poner en funcionamiento un sistema de cuadrillas de intervención rápida para atender de forma ágil y eficaz las incidencias del día a día en las calles de Segovia, sus barrios incorporados y la entidad local menor de Revenga.

Están previstas tres cuadrillas, integradas cada una por cuatro personas, y actuarán de inmediato ante desperfectos como baches, baldosas levantadas y sueltas, aceras y superficies deterioradas, sustitución de bordillos, reparación de emborrillados o cualquier otro daño que pueda afectar a la seguridad o comodidad de los vecinos.

Estas cuadrillas suponen también una vía directa de comunicación entre los ciudadanos y la administración, dando respuesta visible y rápida a los avisos y necesidades planteadas por los vecinos.

El contrato tiene una duración inicial de un año, prorrogable por dos años más. Cuenta con un presupuesto base de licitación anual de 299.99,99 euros (IVA incluido), por lo que el valor estimado total, incluyendo las posibles prórrogas, asciende a 899.999,97 euros.

El anuncio de licitación ya se encuentra publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y los interesados pueden presentar sus ofertas hasta el 3 de noviembre a las 14.00 horas.

Una vez adjudicado el contrato, se prevé que las cuadrillas comiencen a operar en un plazo aproximado de dos meses, contribuyendo a mejorar de forma significativa el mantenimiento diario de las vías públicas de Segovia y sus núcleos de población.