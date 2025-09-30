Segovia afronta la campaña contra la gripe con más de 49.000 dosis disponibles

La campaña de vacunación frente a la gripe, la COVID-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS) comenzará en Segovia el 14 de octubre, aunque dos semanas antes, el 1 de octubre, se iniciará con las personas institucionalizadas, embarazadas y población infantil.

En la provincia segoviana se han destinado 48.839 dosis de vacunas contra la gripe, dentro de las 765.650 adquiridas por la Junta de Castilla y León para toda la comunidad. Además, llegarán 3.000 dosis frente al VRS para adultos en residencias y grupos de riesgo y 930 dosis de nirsevimab para inmunizar a los bebés frente a la bronquiolitis.

El año pasado, 42.561 personas se vacunaron contra la gripe en Segovia, lo que supuso una cobertura del 61,4 % en mayores de 60 años. En cuanto a la COVID-19, fueron 26.910 segovianos los que recibieron la dosis, con una cobertura del 47,4 % en mayores de 60 años. Respecto a la inmunización frente al VRS en bebés, la campaña de 2024-2025 alcanzó en Segovia un 95,8 % de cobertura entre los nacidos entre abril y septiembre y un 95,6 % entre los nacidos entre octubre y marzo.

Grupos diana y novedades

Este año se amplía la vacunación frente a la gripe a los niños hasta los 8 años (antes el límite estaba en los 5) y se incluye la vacuna frente al VRS en personas institucionalizadas y residentes en centros de discapacidad.

La vacunación contra la gripe se recomienda a mayores de 60 años, población infantil entre 6 meses y 8 años, personas con patologías crónicas y colectivos como sanitarios, docentes, fuerzas de seguridad o cuidadores. En el caso de la COVID-19, se vacunará a la población a partir de los 70 años y a personas con condiciones de riesgo.

Las citas podrán solicitarse desde unos días antes del 14 de octubre en la app Sacyl Conecta, el teléfono del centro de salud, el Portal de Salud o de forma presencial en el propio centro.