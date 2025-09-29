Seis heridos en un fin de semana con numerosos accidentes en Segovia

El fin de semana dejó un balance preocupante en las carreteras de Segovia, con seis personas heridas en distintos accidentes de tráfico, según el parte de la Policía Local.

El viernes fue la jornada con mayor siniestralidad. A las 11:55 horas, dos turismos colisionaron en la calle 3 de Abril, junto a la residencia Asistida, resultando dos personas heridas leves. Más tarde, en la calle Guadarrama, un turismo y un patinete protagonizaron otro accidente que dejó un herido leve, al que se sumó un ciclista alcanzado por un turismo en la calle Doctor Tapia, también con lesiones de carácter leve.

El domingo se produjeron otros dos accidentes con heridos: uno en la carretera de Trescasas, con un lesionado leve, y otro en la calle San Antón, donde un motorista sufrió una caída que también requirió atención sanitaria.

Además de estos incidentes, el fin de semana registró una decena de accidentes más con daños materiales, como colisiones y alcances en diferentes puntos de la ciudad, entre ellos la avenida de la Constitución, la avenida Padre Claret o la glorieta Dionisio Duque.

En paralelo, la Policía Local realizó varios controles de tráfico, que dejaron ocho infracciones: dos por alcoholemia y documentación, dos en zonas de carga y descarga y cinco por exceso de velocidad.

El balance de intervenciones se completó con 16 incidentes sanitarios atendidos a través del 112 —once con traslado al Hospital General—, dos detenciones (una por orden judicial pendiente y otra por amenazas y atentado a agentes), así como diversas mediaciones en peleas, conflictos vecinales y molestias por ruidos.