El palista segoviano David Llorente se ha proclamado este lunes campeón del mundo de Kayak Cross Individual, al imponerse en la prueba disputada en el marco del Campeonato del Mundo de piragüismo.

Llorente, natural de Palazuelos de Eresma, ha experesado tras la final su satisfacción por el resultado: “Me he sentido muy bien en el agua y feliz de verlo plasmado en un oro. Mejor manera imposible la de empezar este Campeonato del Mundo, pero aún queda mucho”, señaló en sus redes sociales.

Con este título, el deportista suma un nuevo éxito internacional a su trayectoria, tras varios años compitiendo al más alto nivel en aguas bravas. Llorente quiso dedicar el triunfo a quienes le acompañan en su carrera: “Gracias a todos los que me apoyáis cada día, este logro también es vuestro”.