Llevamos un tiempo viendo como las ruedas de prensa de los Consejos de Gobierno de la Junta de Castilla y León, se convierten en una especie de confesionario, pero no de la iglesia, sino de Gran Hermano, donde principalmente el vicepresidente, en este caso el señor Igea, se convierte en ese concursante típico que ante las cámaras es conciliador, no quiere peleas y aboga por la unidad de todos los miembros de la casa, pero que minutos después aprovecha la oportunidad que da el confesionario de soltar su discursos sin interrupciones y arremete contra todos los concursantes sin hacer una pizca de autocrítica.

Rueda de prensa tras rueda de prensa, el señor Igea no ha perdido ocasión, en su particular confesionario tras el Consejo de Gobierno de arremeter contra el Gobierno de España. Que si el Gobierno se reserva las buenas noticias, que si el Gobierno central tiene que ofrecer más ayudas, que si la socialdemocracia ha muerto, que si la Ley de Memoria Histórica está mal porque tiene que reconocer a la víctimas de ambos bandos, y así intervención tras intervención.

Mientras, de cara al público, firma un manifiesto junto con Nicolás Redondo (no sabemos con qué intención), apelando a “no sacar rédito político”, a que no es “tiempo de egoísmo o cobardía”. Vamos, lo que viene a resumirse en “consejos vendo que para mi no tengo” .

Pero no solo el Gobierno es diana de sus dardos, sino que la ciudadanía también. La semana pasada ya dijo que ya era hora de tratarnos como “adultos”, que si la responsabilidad individual, que si ya sabemos que hacer para no contagiarnos, que si somos mayorcitos para saber lo que está bien o lo que está mal.

Ninguna referencia a por qué no se ha reforzado la Atención Primaria o por qué Castilla y León fue noticia en el New York Times por no estar cubriendo de forma apropiada otras patologías no covid que están complicando la salud de múltiples ciudadanos. Como si la culpa solo fuera de la ciudadanía.

Lo de echar la culpa a las personas en general, también lo hace muy a menudo la consejera de Sanidad, para la cual los ciudadanos, como dijo en el pleno el otro día, somos unos simples usuarios del Sistema de Salud que no tenemos conocimiento de su funcionamiento, aunque sí que paguemos sus consecuencias.

Y si ya no le queda a quién apuntar, siempre le quedan los medios de comunicación, aquellos que según varias declaraciones se inventan noticias, o hacen informaciones no del todo correctas cuando sacan a la luz documentación y analizan datos que ponen en cuestión las medidas de la Junta de Castilla y León, como por ejemplo ha ocurrido con el traslado de mayores de centros residenciales a los hospitales en plena pandemia.

Sin sonrojarse, tildó de invento la publicación realizada por un medio de comunicación sobre la orden de la Gerencia Regional de Salud a este respecto, y justo esta semana hemos conocido, que en Segovia, el 80% de los mayores usuarios de residencias fallecieron en ellas sin ser trasladados al Hospital.

También sin sonrojarse vetaron una comisión de investigación en las Cortes para saber qué ocurrió en las residencias, justificando su voto en contra en base a un informe de parte que solo cuenta una versión y que oculta mucha información.

Ninguna reflexión sobre por qué Castilla y León es la tercera Comunidad con más mortalidad de España según el INE o por qué Segovia es la segunda provincia de toda Europa con más mortalidad. Ninguna reflexión sobre por qué Castilla y León ha vuelto a ser una de las Comunidades más afectadas durante esta segunda ola. Y ninguna reflexión de por qué se permiten excepciones con eventos eclesiásticos como el de la catedral de Burgos, luego que si el adoctrinamiento de la Ley Celáa y tal…

En definitiva, todavía no a acabo el año, pero el 31 de diciembre ya está cerca y para el 2021 la Junta de Castilla y León debería hacer más reflexión interna, más autocrítica y menos confesionarios.