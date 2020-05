La caza: ¿intención política?

La caza y la pesca deportiva en el ámbito nacional están suspendidas o canceladas mientras dure el estado de alarma. Como ya se comenta en otra entrada a la que he llamado temporada perdida, la caza no ha sido, de momento, tan afectada como la pesca, donde la temporada de la trucha ha sido partida por la mitad y seguramente el año 2020 es un año perdido.

No le digo a usted que un año de moratoria no le vengan bien a los ríos segovianos (furtivos a parte), pero eso es otra historia.

Pero llama mucho la atención que el Gobierno de España, distinga especialmente entre los deportes que la ciudadanía española puede realizar en las distintas fases, la actividad cinegética y la pesca. Mientras que en la fase 0 y 1 se pueden realizar deportes (correr, bicicleta…) con determinadas condiciones, la pesca (me centraré en esta por ser temporada) no está permitida. Incluso en la fase 1 se pueden realizar deportes en instalaciones deportivas abiertas, permitiendo en desplazamiento por la provincia hasta llegar a ellas. Incluso puedo hacer piragüismo en las aguas en las que se me prohíbe pescar.

Aquí es lo que algo no me cuadra. Es decir. ¿Puedo pasear por la orilla de un río, dentro de mi término municipal y dentro de las distancias autorizadas pero no puedo pescar en el? ¿Los cotos y demás tramos con regulación establecida por las autoridades competentes en cuanto a su acceso por personas, días y horarios de forma normalizada ,donde las distancia entre pescadores es más que suficiente (de kilómetros entre pescadores), son más peligrosos que pasear por Las Lastras?

Sorprende que entre los deportes que en este país se puedan realizar, la caza y la pesca tengan mención especial en BOE para aclarar que sólo se podrán realizar en la fase 2.

Los colectivos de cazadores y pescadores somos deportistas diferentes, somos españoles con menos derechos que un señor en bicicleta o una señora corriendo, o ambos lanzando jabalina. Y pega un pestazo a decisión ideológica. Los que cazamos y pescamos somos molestos para determinadas ideologías.

Estoy abierto a que alguien autorizado y puesto en el asunto me explique el porqué de esta discriminación con deportistas de primera y de segunda, cuando los de segunda nos gusta realizar nuestra actividad en soledad (en algunos sitios es más probable que te contagie una cabra de sarna que un humano de covid19)

Me gustaría que nuestro diputado en Cortes y Agente medioambiental (pongo este empleo por delante de presidente de comisiones y secretario general a nivel local de partidos) José Luís Aceves, me pueda explicar de forma lógica y coherente que está pasando de verdad con nosotros.