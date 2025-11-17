Una autocaravana estacionada en el entorno de la plaza de San Lorenzo, en Segovia capital, quedó completamente destruida en la tarde del domingo a causa de un incendio que terminó provocando la explosión de una bombona de gas. No hubo heridos.

El fuego se inició en una de las ruedas del vehículo y, según testigos presenciales, se extendió rápidamente al interior hasta alcanzar una bombona, cuya explosión generó una gran llamarada y abundante humo. El vehículo estaba vacío en el momento del suceso.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de los Bomberos de Segovia, que lograron controlar el incendio en pocos minutos y evitar que las llamas afectaran a otros vehículos o viviendas cercanas. La Policía Local también intervino para asegurar la zona y regular el paso de viandantes y tráfico.

El incidente provocó alarma entre los vecinos del barrio, que difundieron imágenes y comentarios en redes sociales al observar la intensidad del fuego. Finalmente, solo hubo que lamentar daños materiales, siendo la autocaravana declarada siniestro total.