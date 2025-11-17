La victoria ante el Langreo aúpa a la Segoviana hasta el liderato

No falló la Gimnástica Segoviana ante el Langreo. Un solitario gol de Ivo en el minuto 61 daba los tres puntos a los locales, lo que aunada a la derrota del Oviedo, pone a los de Bea en cabeza de la tabla, en posición de ascenso directo y con un colchón de seis puntos respecto a los equipos que pugnan por situarse en la zona de promoción.