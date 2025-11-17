free web stats

La victoria ante el Langreo aúpa a la Segoviana hasta el liderato

Posted By on 16, Nov, 2025

No falló la Gimnástica Segoviana ante el Langreo. Un solitario gol de Ivo en el minuto 61 daba los tres puntos a los locales, lo que aunada a la derrota del Oviedo, pone a los de Bea en cabeza de la tabla, en posición de ascenso directo y con un colchón de seis puntos respecto a los equipos que pugnan por situarse en la zona de promoción.

