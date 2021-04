12 Comments

Hanna Arendt parte de la base de que el nazi Eichmann, no es ningún Fumanchú, ningún villano legendario motivado por una maldad intrínseca. Más bien es un funcionario sin escrúpulos que en aras de su prosperidad particular se desentiende del efecto de sus actos. La realidad no va con él. Sus jefes le piden acelerar el ritmo de exterminio de judíos y él, Eichmann, se aplica con rigor y eficiencia. Obediencia debida, argumentará en 1961 en Jerusalén ante el tribunal que ha de condenarle a la horca.

Arendt acuña así el concepto de “banalidad del mal“, que tanta fortuna ha tenido (por más que hay razones sobradas para pensar que Eichmann, en realidad, era un carnicero malvado de solemnidad) y que aplicamos cuando alguien, por ejemplo Rocío Monasterio, por medrar en la política no para mientes en ignorar lo obvio: amenazar de muerte a un político y su familia es una ruindad. El más mínimo concepto de ética exige desmarcarse rotundamente de toda acción violenta. Si no, ¿qué será lo próximo? ¿Abogar por el tiro en la nuca -tal que hacía Bildu en tiempos- como profilaxis social?+

Pero claro, Monasterio, relegada en las encuestas, fracasada su campaña de visualizarse montando mitins provocadores, necesita un golpe de efecto, que el igualmente precisado de visualización Pablo Iglesias le sirve en bandeja. ¡Lamente usted las amenazas de muerte contra mi persona y familia o me marcho!, le inquiere Iglesias no sin razón. A lo que Monasterio, la banalidad del mal, se niega, o lo hace ambiguamente, o condicionándolo a que, a su vez, Iglesias haga lo propio con esto otro que pasó aquí o allá. Y celebrando que se vaya. Impresentable.

Iglesias, por su parte, sabe perfectamente que, lejos de parar el fascismo, la manera de dar aire a Vox es colocándolo en el centro del debate. ¡Pero qué le vas a hacer! Tampoco está él para tirar cohetes. Como siempre, buena parte de la izquierda -no solo Iglesias- busca movilizar electorado con el consabido ¡qué viene la derecha! Pero como sea que la derecha vino y pasó que ahí sigue, hay que actualizar el mensaje. Y como sea que lo de fascistas de tan manoseado ya no se sabe ni lo que es, hilamos fino y advertimos: “¡que vienen los nazis!” .

Y es obvio, contra los nazis no se puede ser equidistante, no valen medias tintas. Son ellos o nosotros, ¿verdad? Pues no. Falacia del falso dilema.



Arriba Monasterio. Iglesias abandona el estudio de la SER.

Equidistancia, moderación, prudencia, racionalidad y análisis son la base para afrontar cualquier conflicto. Lo peor en esta vida es cosificar al otro, convertirlo en El Mal, por la simple razón de que el “otro” tiene exactamente el mismo derecho a existir que tú. De manera que si privas al otro de ese derecho le obligas a reaccionar igual. Es así que hay una evidente, contrastada e incuestionable retroalimentación entre los extremos. Entre Vox y Podemos. Si para ser yo feliz aliento la estúpida convicción de que todo vale contra mi vecino, será inevitable que mi vecino acabe pensando lo mismo pero al revés.

Nada peor para un país que esgrimir el o conmigo o contra mí. La razón es que precisamente es eso lo que hay que evitar a todo trance: la exclusión del distinto (¿y si el distinto soy yo?). A mis ojos todo aquel que juega a eso pierde de inmediato el crédito que tuviera.

Me engañarán en muchas cosas pero no con sus bobadas, llámenle ideología, llámenle gilipolleces o “banalidad del mal”. Un político no es más que alguien que intenta ganarse la vida cobrando un pico representando a unos votantes. Me parece estupendo siempre que acaten la obligación moral de respetarse entre ellos y buscar entendimientos.

De modo que cuando sumidos en la desesperación mercadotécnica no dudan en lanzarse el reto: “o conmigo o contra mí” por un quítame allá unos votos, me enervo y el cuerpo me pide propinar patadas en el culo y a otra cosa. Doy la patada a los polarizadores en lo que me parece una sana expresión de equidistancia. Y eso porque no quiero llegar al extremo de tener que militar en ningún bando, que bastante tengo con el mío. Y como de momento me lo puedo permitir he aquí lo que hago: les doy una patada votando aquello que más les pueda perjudicar. O sea, cualquier cosa menos ellos.