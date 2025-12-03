La empresa gestora de la estación de esquí de La Pinilla ha difundido este martes un comunicado en el que responde a distintas noticias publicadas en las últimas semanas en medios nacionales y autonómicos. Según la estación, varios de esos titulares contienen “afirmaciones falsas o inexactas” y no han contrastado su versión oficial. En el documento, el Departamento de Comunicación detalla la información que considera veraz y pide “rigurosidad informativa” a la hora de abordar su situación actual.

El primer punto del comunicado se centra en la tala de árboles que algunos medios vincularon a actuaciones de La Pinilla. La empresa afirma que no ejecutó ninguna tala y que la actuación correspondió a la UME, Guardia Civil y servicios de emergencia como cortafuegos perimetral tras el incendio que afectó a la zona. Añade que los terrenos en cuestión “no pertenecen a la estación” y que la maquinaria empleada en la emergencia causó daños en puertas, cerramientos e infraestructuras internas que la estación ha tenido que reparar sin recibir indemnización. La Pinilla agradece la intervención de los equipos de extinción, pero subraya que “nadie ha compensado los daños estructurales sufridos”.

Respecto a informaciones que apuntaban a una paralización urbanística por parte del Tribunal Superior de Justicia, la empresa asegura que no ha recibido “ninguna notificación” del TSJ y que no existe procedimiento alguno dirigido contra la estación. Señala que tampoco desarrolla actividad inmobiliaria en las parcelas mencionadas en distintos titulares y que la única actuación reciente ha sido la construcción de dos casetas piloto en cota 1.800, destinadas a uso técnico y autorizadas por el Ayuntamiento.

La estación también niega cualquier plan de “venta por partes” o desmantelamiento de las instalaciones. Explica que únicamente existen cesiones puntuales para actividades concretas, habituales en estaciones de montaña, y que la intención de la gestión es “mantener y modernizar” La Pinilla.

En el ámbito de festivales y eventos, el comunicado rechaza las acusaciones sobre celebraciones sin licencia. La empresa sostiene que todas las actividades cuentan con proyecto acústico, estudio de impacto ambiental, plan de autoprotección, proyecto técnico y seguros, y que cumplen la normativa municipal y autonómica. Añade que, ante el déficit estructural de nieve, estas actividades forman parte de la diversificación que permite sostener económicamente la explotación.

La Pinilla subraya también su apuesta medioambiental y menciona un proyecto de reforestación de más de 50 hectáreas, financiado íntegramente con fondos privados, que prevé la plantación de entre 40.000 y 60.000 árboles. La empresa asegura haber eliminado actividades que puedan tener impacto negativo y afirma que su modelo se orienta hacia una “estación verde y sostenible”.

En el documento se enumeran asimismo inversiones que la gestión considera determinantes para garantizar la continuidad de la estación, como actuaciones en remontes, infraestructuras, accesos, alojamientos, instalaciones técnicas, bike park y mejoras generales. La empresa detalla que se ha preparado la temporada 2025/2026 con desbroces, medidas de seguridad en pistas, nuevos paravientos, mejora de cintas de iniciación, nuevas pistas, un snowpark en el Sistema Central y revisiones completas en telesillas.

Finalmente, la estación pide a los medios que contrasten la información antes de publicarla y que no presenten como hechos probados denuncias que puedan estar en trámites o no relacionarse con su actividad directa. La Pinilla afirma mantener un “compromiso con la transparencia y la veracidad” y se pone a disposición de los medios para facilitar datos y documentación cuando sea necesario.