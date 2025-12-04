4 Comments

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Clara Martín, ha denunciado este miércoles que el Ayuntamiento de Segovia presenta una ejecución presupuestaria del 53% a 25 de noviembre, “incluso un punto por debajo” de la registrada en la misma fecha del año anterior. Martín ha calificado el dato como “alarmantemente bajo” y ha atribuido la situación a la “falta de planificación y liderazgo” del equipo de gobierno del alcalde José Mazarías, según expuso durante una rueda de prensa celebrada en la sede del partido.

La portavoz explicó que, mientras el gasto corriente avanza por la “inercia” de los contratos esenciales —transporte, limpieza o zonas verdes—, la ejecución real de las inversiones refleja la capacidad de gestión municipal. En este punto, subrayó que el capítulo 6 apenas alcanza el 20%, con cerca de 14 millones de euros sin utilizar, según los gráficos que acompañaron su intervención.

Martín desglosó varios bloques en los que la ejecución es “especialmente baja”. En alumbrado público, indicó que el presupuesto de 4,29 millones presenta un incumplimiento del 97,83%, pese al préstamo del IDAE destinado a renovar la iluminación. En patrimonio histórico, señaló que el grado de ejecución es del 8%, con 3,35 millones aún pendientes. En pavimentación de calles, la portavoz apuntó un incumplimiento del 56,66%, y en abastecimiento y saneamiento, tasas superiores al 66%, con obras “esenciales” como las de la ETAP o el bombeo aún sin desarrollar.

En su análisis, Martín sostuvo que varias obras de emergencia —como la de la calle Ezequiel González o Dámaso Alonso— están permitiendo renovar redes, pero advirtió de que estas actuaciones “no pasan por un proceso de licitación pública” y no pueden sustituir a los proyectos pendientes. Criticó, además, la falta de ofertas en el contrato de cuadrillas de acción rápida como muestra de un “bloqueo” en la contratación.

La portavoz puso el foco en los fondos europeos, que calificó como el principal riesgo para la ciudad. Recordó que el Ayuntamiento debe ejecutar antes del 31 de diciembre actuaciones vinculadas a la Fundación Biodiversidad y proyectos como las plazas de Nueva Segovia. “¿De verdad creen que van a llegar?”, preguntó, reclamando un calendario detallado para evitar la devolución de subvenciones. También citó la reciente pérdida de una ayuda estatal para la redacción del Plan Director de la Muralla.

Martín criticó la reorganización del equipo de gobierno tras la salida de la concejala de Hacienda, Rosalía Serrano, y aseguró que la distribución de áreas responde a un “reparto sin planificación”. Cuestionó que la concejala de Personal asuma ahora los fondos europeos o que el área de Medio Ambiente se agrupe con Contratación: “No estoy cuestionando la capacidad de las personas, estoy cuestionando la gestión”.

En materia de ingresos, la portavoz señaló que el Ayuntamiento “recauda bien” y destacó que la tasa de residuos ha generado derechos de cobro por 6,33 millones de euros, frente a los 5,26 previstos inicialmente. “Los segovianos están pagando 1,1 millones más de lo que cuesta el servicio”, afirmó. Recordó que hay 1.200 reclamaciones presentadas y un informe de Facua que considera que la tasa “no cumple la norma”. El PSOE reclama revisar la ordenanza y aplicar bonificaciones que reduzcan su impacto.

Martín concluyó que el bajo grado de ejecución refleja una “administración paralizada”, con expedientes retrasados y sin coordinación interna. “Un presupuesto no sirve de nada si no se ejecuta”, señaló, y pidió al equipo de gobierno que “asuma sus errores” y presente cuanto antes las cuentas del próximo año.