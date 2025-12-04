8 Comments

El Grupo Popular en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso ha advertido de que el Consistorio atraviesa una “situación económica crítica”, que, según señalan, queda reflejada en la actualización del Plan de Ajuste 2025-2033 elaborada por la Intervención Municipal. En una nota de prensa, los populares afirman que el Ayuntamiento “no puede sostener sus gastos con los ingresos ordinarios” y que cada ejercicio “depende de nuevas operaciones de crédito para mantener su actividad”.

Según el documento difundido por el PP, por quinto año consecutivo el Ayuntamiento se ha visto obligado a solicitar financiación bancaria para cubrir necesidades de tesorería “tan básicas como el pago de nóminas y servicios esenciales”. La última providencia de Alcaldía a la que aluden autoriza una operación de crédito por 600.000 euros, destinada, siempre según el Grupo Popular, a pagar a los trabajadores municipales y a atender obligaciones derivadas de resoluciones judiciales.

Los concejales populares critican que, mientras recurre a préstamos para abonar las nóminas, el equipo de gobierno “siga adjudicando nuevos contratos y prorrogando servicios” que el propio Plan de Ajuste identificaría como gastos a eliminar o reducir para lograr la estabilidad financiera. También reprochan que el Ayuntamiento continúe funcionando con presupuestos prorrogados, sin unas nuevas cuentas que recojan la situación real, y que el nuevo Plan de Ajuste no se haya llevado aún al Pleno para su aprobación, pese a las advertencias de Intervención.

En la misma línea, el PP sostiene que la gestión económica municipal “ha estado al borde de la intervención” durante años y que las políticas actuales incurren en “falta de planificación, endeudamiento continuo y ausencia de medidas efectivas” para corregir el desequilibrio. Como consecuencia, apuntan a un Ayuntamiento “fuertemente endeudado”, con una deuda viva superior a 4,8 millones de euros, cifra que sitúan en el 71 % de los ingresos corrientes del Consistorio, además de “grandes pérdidas acumuladas” en distintos servicios municipales.

El comunicado concluye señalando que el Ayuntamiento del Real Sitio “ha perdido el rumbo económico” y que la combinación de nuevos créditos, incumplimiento del Plan de Ajuste y presupuestos prorrogados “pone en riesgo la estabilidad financiera del municipio y el mantenimiento de servicios esenciales para los vecinos”.