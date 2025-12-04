8 Comments

El Grupo Popular en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso ha advertido de que el Consistorio atraviesa una “situación económica crítica”, que, según señalan, queda reflejada en la actualización del Plan de Ajuste 2025-2033 elaborada por la Intervención Municipal. En una nota de prensa, los populares afirman que el Ayuntamiento “no puede sostener sus gastos con los ingresos ordinarios” y que cada ejercicio “depende de nuevas operaciones de crédito para mantener su actividad”.
Según el documento difundido por el PP, por quinto año consecutivo el Ayuntamiento se ha visto obligado a solicitar financiación bancaria para cubrir necesidades de tesorería “tan básicas como el pago de nóminas y servicios esenciales”. La última providencia de Alcaldía a la que aluden autoriza una operación de crédito por 600.000 euros, destinada, siempre según el Grupo Popular, a pagar a los trabajadores municipales y a atender obligaciones derivadas de resoluciones judiciales.
Los concejales populares critican que, mientras recurre a préstamos para abonar las nóminas, el equipo de gobierno “siga adjudicando nuevos contratos y prorrogando servicios” que el propio Plan de Ajuste identificaría como gastos a eliminar o reducir para lograr la estabilidad financiera. También reprochan que el Ayuntamiento continúe funcionando con presupuestos prorrogados, sin unas nuevas cuentas que recojan la situación real, y que el nuevo Plan de Ajuste no se haya llevado aún al Pleno para su aprobación, pese a las advertencias de Intervención.
En la misma línea, el PP sostiene que la gestión económica municipal “ha estado al borde de la intervención” durante años y que las políticas actuales incurren en “falta de planificación, endeudamiento continuo y ausencia de medidas efectivas” para corregir el desequilibrio. Como consecuencia, apuntan a un Ayuntamiento “fuertemente endeudado”, con una deuda viva superior a 4,8 millones de euros, cifra que sitúan en el 71 % de los ingresos corrientes del Consistorio, además de “grandes pérdidas acumuladas” en distintos servicios municipales.
El comunicado concluye señalando que el Ayuntamiento del Real Sitio “ha perdido el rumbo económico” y que la combinación de nuevos créditos, incumplimiento del Plan de Ajuste y presupuestos prorrogados “pone en riesgo la estabilidad financiera del municipio y el mantenimiento de servicios esenciales para los vecinos”.
No es el único ….Carbonero el mayor en 3 años 450.000€
Es muy fácil trabajar con el dinero de todos los vecinos, pero cuando es con el nuestro propio, cambia la cosa
No compare por favor, la gestión del Ayuntamiento de Carbonero El Mayor ( es obvio no esta mangoneado, ni dilapidando dinero a espuertas como otros) es impecable y la deuda municipal asumible, en el año 2022 era 0,-€ y en el 2023 176.000-€,Vd. mismo lo dice, “”trabajar con el dinero de los demás, vaya tres últimos alcaldes que han tenido estos Reales Sitos, unos gestores de Nobel de Economía. Deuda municipal por vecino 4,8 MM entre 5192 habitantes (INE 2024),924.- € por barba, eso si es trabajar con el dinero ajeno. Un saludo, desde la parte de atrás Real Fca. Vieja y Centro Nacional del Vidrio, a pesar de la deuda yo sigo sin pedestal
¿A qué no están dispuestos el investigado alcalde y su equipo de gobierno a bajarse el sueldo, igual que las dietas todos y cada uno de los concejales? Pues TODOS deberían dar ejemplo. Y si el pueblo calla y no se manifiesta cuando haya el primer pleno, se entiende que está dispuesto quien no se manifieste a pagar la derrama por la deuda cuando se lo reclamen.
Y alguien se extraña? Es lo que tiene el PSOE…
Ahí le has dado, el dinero es del viento, cuando es el de todos, cuando es el mío lo cuido bien
Siempre igual en La Granja. Qué desastre.
Igual tenían que suspender las fiestas de San Luis y ahorrar todo los gastos que suponen. Entre otras medidas…
Por otro lado estaría bien saber los gastos en los que propone recortar la oposición.
Sobreviviendo a base de préstamos no se acaba bien, a ver cuándo se entera el PSOE Granjeño.
Corrupción socialista que pagan los ciudadanos. Dos alcaldes investigados. Esperemos que pronto haya condenas penales ejemplares. No puede salir gratis tanto daño al pueblo con el dinero público.
Hasta que en La Granja no cambie el color político, no mejorarán las cosas. Son muchos años con los mismos. Lo mismo le pasó a Segovia capital y ahora se están notando las mejoras.