Paisanos juran bandera en la Academia de Artillería por Santa Bárbara

La Academia de Artillería ha celebrado este 4 de diciembre una jura de bandera para personal civil con motivo de la festividad de Santa Bárbara. Decenas de ciudadanos participaron en el acto, en el que manifestaron su compromiso con la defensa de España mediante el juramento o promesa de guardar la Constitución, con lealtad al Rey.

La ceremonia estuvo presidida por el teniente general Manuel Busquier Sáez, Inspector General del Ejército y representante institucional de las Fuerzas Armadas en Cataluña, Aragón, Navarra y La Rioja. Debido a la lluvia, el acto se desarrolló en el Patio de Orden del centro.

Durante la jornada se impusieron condecoraciones a personal militar y civil de la Academia y se entregaron los nombramientos de “Artilleros de Honor”, distinción que reconoce la colaboración de personas que contribuyen a difundir la labor de la institución. En esta ocasión recibieron la distinción el coronel de Infantería Lago Espejo Saavedra, la brigada de Administración Lorena —destinada en la propia Academia— y la empleada civil Mercedes.

El acto concluyó con el homenaje a los caídos y la entonación del himno de los artilleros. La formación participante, al mando del teniente coronel Galindo, estuvo integrada por el estandarte, la escuadra de batidores y la unidad de alumnos, compuesta por alféreces de la escala de oficiales y sargentos alumnos de la escala de suboficiales.