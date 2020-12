Según para quien, la noticia de la semana, que digo, del año, es la muerte del futbolista, Diego Armando Maradona, al que al parecer jugar al fútbol como lo hacía le sitúa en el Olimpo y le exonera de reproches por cualquier otro “pequeño detallito” de una vida azarosa que según sus seguidores fue fruto de la mala suerte en la vida y las malas compañías. Estupendo. Fíjese, que el mismo día de su fallecimiento, el mismo en el que en el mundo entero se clamaba para acabar con la violencia contra las mujeres llega IU de Segovia y en sus redes sociales da un inoportuno “me gusta” a una foto del Pelusa y Fidel Castro con la leyenda “hasta siempre, comandantes”. Todo bien si no fuera porque el argentino ha sido acusado varias veces en su vida de maltrato a las mujeres… Justo debajo, Ángel Galindo hacía un comentario mucho más acorde al posicionamiento reivindicativo activo que mantiene la formación respecto al maltrato a las mujeres. ¡Ojo a los clics!

Menos mal que pronto encontramos otros entretenimientos informativos cuando se supo que la Junta iba a “premiar” a los segovianos por la buena evolución de la pandemia confinando la provincia, que es la misma fórmula que se aplica a los territorios que tienen los peores datos. Pues no puedo dejar de rascarme la cabeza, la verdad.

Los hosteleros también andan enfadados con eso de los cierres perimetrales. Ahora sabemos que el “queremos trabajar” de las manifestaciones era en realidad “queremos trabajar con los turistas”, por aquello de cuadrar las cajas. Hasta propusieron que se abriera un corredor con Madrid. Usted ya valora la idea surgida de la patronal del sector, que yo ando liado. Y mire que los segovianos nos hemos volcado y nos hemos pasado el fin de semana en la calle, los bares y sus terrazas, las tiendas grandes de la calle Real y el centro comercial. Por cierto, andaba el personal bastante relajadito en cuanto a la seguridad.

La verdad es que lo de la ausencia de turistas empieza a ser grave, hasta el punto de que un negocio seguro como es el de tener un castillo perfectamente conservado ha pasado a ser un problema, que mantener el barco sobre la meseta castellana no es barato. Por falta de clientes la plantilla del Alcázar entrará en Erte en sólo unos días y trabajará sólo los finesa de semana, por si viniera alguien. Pues si estos van así, ya me dirá como estarán los pequeños negocios y autónomos que viven del turismo…

Por cierto, eso de que el casco antiguo se cierre los fines de semana hace que de lunes a viernes se queden las señales (no es muy lustrosa la baliza) en la acera, delante de la Loba capitolina… Dicho queda, que está muy feo. Mientras tanto y con poco tráfico en el casco, en el Ayuntamiento se piensa en modelos de movilidad. Bueno, no todos. La alcaldesa, Clara Luquero, parece que no lo necesita porque dice, muy seria y sin temblores en la voz, que tiene una propuesta “clara y rotunda” sobre el modelo de movilidad que quiere para la ciudad aunque dice que no da detalles a la opinión pública para negociar mejor con sus socios y asimilados, IU y Podemos… Vamos, que el trabajo va para largo, tanto como redactar un nuevo contrato de la ORA. Esta semana se ha firmado la novena prórroga —el contrato aún admite otras 12 iguales, sea paciente— con la concesionaria, que curiosamente, en un año como este, ha hecho una rebajita de 300.000 euros. ¡Qué cosas!

Menos mal que nos queda la cultura para alimentar nuestras almas. Habrá nueva edición de Segojazz y como los aforos son pequeños, el departamento se ha inventado la posibilidad de ver las actuaciones por streaming pero en vez de hacerlo cada uno en su casa, pues en grupo en la Sala Julio Michel, al lado de la que alberga los conciertos. A tres euros la tirada y tranquilo que ya sabe que “los espacios en los que se celebran espectáculos de la cultura son los más seguros”. ¿No?

No todo el mundo está por la labor de permitir unas navidades tristonas y, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento sólo instalará arcos luminosos en 15 calles de la ciudad, en El Barrio de San Lorenzo, la asociación de vecinos ha decidido buscar su propia salida ornamental convocando un concurso para que cada uno ilumine sus fachadas y se note la Navidad en las calles. Autogestión navideña. A la fuerza ahorcan.

Hablando de decoración. Los integrantes de Stop Desahucios parecen estar detrás del empapelado constante de los cristales de la sede del PSOE, en la Albuera aunque a los dueños de la cristalera parece que no les gusta este tipo de libertad de expresión y a la segunda se han ido a la comisaría a denunciar… ¡Qué poca paciencia, hombre!

Es tiempo de decisiones rápidas. Por ejemplo, convocando un concurso de ideas urbanísticas para modificar la cabecera del Tejadilla y dejar a los ciudadanos una semana, con discreta convocatoria, para visitar la exposición de los trabajos y votar el que más les guste. Chico, porque es casi Navidad y estoy tierno pero me pilla en marzo y lo que me da por imaginarme que no hay mucho interés en la “participación ciudadana”. Bah, será para llegar a tiempo para cargar el proyecto a los remanentes famosos… Mire los de Torrecaballeros. Con los excedentes del año van enjugando la deuda municipal que ahora anda en el cuarto de millón de euros cuando hace nada estaba en más de un millón…

La ingeniería de las administraciones es dispar. Mire la Diputación que ha decidido irse a Estonia a promocionar la provincia que aquel mercado, al parecer “nos interesa mucho”. A ver, que está pensado: como los estonios van a hacer una exposición sobre Ignacio Zuloaga, habrá que ir para allá a supervisarlo todo y ya sabe lo que decía el otro… “ir pa’na es tontería”. Pues que menos que un poco de cartelería, unos folletos y vídeos y una expedición técnico-política para asegurarse que las cosas se hagan bien ¿No? En Tallin no pueden esperar.

¿Ha leído que la Policía Nacional y la Guardia Civil han levantado 941 denuncias por saltarse el cierre perimetral de la provincia y otro montón por incumplimiento del toque de queda y cuarentenas?

Pues eso, que no hemos terminado.