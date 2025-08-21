Herido un pasajero tras chocar un bus y un turismo en la calle Guadarrama

Un pasajero resultó herido leve en la mañana de este martes tras un accidente de tráfico registrado en la calle Guadarrama de Segovia. El siniestro se produjo a las 11:20 horas, cuando un turismo colisionó con un autobús urbano a la altura del número 35 de la vía.

El herido, que viajaba en el interior del autobús, fue atendido en el lugar sin que consten más incidencias de gravedad.

La jornada dejó otro accidente a las 13:35 horas en la Plaza Día Sanz, en el que se vieron implicados dos turismos y que se saldó únicamente con daños materiales.

Además, la Policía Local informó de varios cortes de tráfico en diferentes puntos de la ciudad, como el Camino de la Piedad —que permanecerá cerrado al menos 15 días—, la carretera de Valdevilla o el Paseo Santo Domingo, entre otros.

Los agentes también realizaron controles de tráfico, intervenciones sanitarias en coordinación con el 112, y actuaron en otros servicios como el robo de herramientas en una furgoneta en Nueva Segovia, un incendio en un contenedor de obra sofocado por los bomberos y dos avisos por ruidos entre vecinos, resueltos con mediación policial .