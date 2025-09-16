Herido tras una caída dentro de un autobús en San Lorenzo

Un pasajero de un autobús resultó herido este lunes a las 17:30 horas en la carretera de Riaza, en el barrio de San Lorenzo, tras sufrir una caída en el interior del vehículo durante un incidente en el que también estuvo implicado un turismo, según informó la Policía Local de Segovia.

Además de este accidente, los agentes realizaron diversos cortes de tráfico en varias vías de la ciudad: el Paseo Santo Domingo de Guzmán, la carretera de Valdevilla, la avenida Padre Claret, la calle Cruz de Mayo y la plaza Calderón de la Barca.

Otros incidentes

El servicio de emergencias 112 requirió la intervención policial en tres incidentes sanitarios, con dos personas trasladadas al Hospital General de Segovia y una dada de alta en el lugar.

Asimismo, se instruyeron diligencias a dos conductores por circular tras haber perdido todos los puntos del carné, se denunció a otro por dar positivo en drogas, y se actuó en una llamada por molestias de ruidos en una empresa.