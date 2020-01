Final de la temporada de caza menor

Nos encontramos ya ante el cuarto domingo de enero y que supone el final de la caza menor en Castilla y León. La temporada ha pasado con más pena que gloria en la mayoría de los cotos y de los casos. Pero como en botica, ha habido de todo.

En algunos cotos, antaño lleno de conejos, ha habido cuadrillas que no han vaciado ni un solo cartucho. Este otoño ha sido mortal, nunca mejor dicho, para grandes poblaciones de conejo. Y ante la ausencia del correndeiro, es cuando la verdad de los cotos nos ha escupido a la cara. Porque el conejo ha tapado muchas vergüenzas durante años. Donde no había perdices ni liebres, los conejos tapaban huecos en la perchas. Pero cuando ha fallado el orejas, han fallado las perchas.

Fíjese, amigo lector si la tapaba que hasta a la Santa Junta del Reino, le ha tapado la falta de codornices en la media veda, dejando que se afiambren conejos porque codornices y tórtolas comunes no hay.

La perdiz, bien gracias. Según la zona y el cuidado con que se la trate. Donde se han retrasado y adelantado días a veda, cazado solo un día a la semana y hasta mediodía, va aguantando. Donde se la ha cazado como toda la vida, va camino de ser un recuerdo. Cada vez más lejano.

La liebre, quien la busca la encuentra. No es mi guerra y por tanto no puedo decir el estado de salud del asunto. Dos que me han salido a mí, cuentan con muy buena, porque se han marchado tan contentas y felices tras dos tiros con mala intención que no las alcanzaron.

Las torcaces de invierno, hace tiempo que no se ven ni se las espera. Las que se ven son autóctonas y residentes en la zona, donde tarde o temprano entregarán el alma a Dios y la ropa al trapero.

Ya está todo consumado. La temporada 2019/2020 ha dado, en la menor, todo lo que ha podido. No ha sido mucho. Pero ha dejado algún recuerdo para contar. Al ritmo que vamos, no es poco.