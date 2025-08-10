Festival de pianos y guitarra en Prádena

El diputado de Cultura, Juventud y Deportes de la Diputación, José María Bravo, presentaba, junto al alcalde de Prádena, Ismael Masedo, la celebración del festival ‘Prádena entre Teclas y Montañas’, el próximo sábado 16 de agosto. Esta cita promete reunir a artistas de distintos géneros musicales en escenarios emblemáticos de la localidad, convirtiéndola en un punto de encuentro entre música, patrimonio y naturaleza.

Abrirá la jornada un concierto de versiones de jazz en la Iglesia de San Martín y a cargo de la saxofonista argentina Flor Goldstein y del segoviano Jesús Parra a la voz y la guitarra. Goldstein se convirtió desde el pasado verano en ‘la saxofonista de la Calle Real de Segovia’, conmoviendo con sus acordes a segovianos y turistas con su repertorio de música callejera. El ciclo continuará en el Antiguo Telar con Caracola Dos Dúo de Guitarras, de Gaspar Payá y su hijo Alberto.

La magia llegará de la mano de la pianista Laura Sierra, quien protagonizará un recital de música clásica, combinando técnica y sensibilidad en un entorno al aire libre en la Plaza Mayor. En el mismo escenario se unirá la fuerza del baile flamenco con el virtuosismo musical gracias a las segovianas Alejandra Moreno y Teresa Cantalejo. El dúo Yael Levi & Kevin Vásquez pondrá el broche final con un concierto de RNB, Neo Soul y Pop, asegurando un cierre festivo y vibrante. Levi se convirtió en semifinalista de La Voz, y Vásquez, es un popular cantante chileno que ha participado en importantes series musicales como Amango o Corazón Rebelde.