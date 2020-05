Entre médicos y políticos, entre el terror y la pena

Ponerse a repartir capones entre la clase política no tiene ya ni mérito. De verdad que uno intenta ser comprensivo con este y el otro, hacerse a la idea de que nada es fácil, que es muy gorda la que se ha preparado. Probablemente en vistas de que realmente es Vox la formación que mejor pero para peor está ordeñando la indignación del Covid19, Casado amaga ahora con no apoyar el Estado de Alarma, lo cual no parece la idea más patriótica que se pueda tener en este momento. Imagino que recapacitará.

Ahora que la mentalidad de cierta izquierda de trinchera, tela. En el mejor de los casos tampoco pasa de batiburrillo de topicazos (que si todo esto es por los recortes, que miren Portugal -y por qué no Moldavia, que aún está mejor-, que menos mal que están Iglesias y Casado, que si Diaz Ayuso es tonta por defender la pizza); no sé ya como definirla. Resulta que según porfían los guerrilleros de izquierdas en las redes, si no hay Estado de Alarma de lo que pase tendrá la culpa el PP. Bastará un muerto y Casado será entonces un asesino… Porque con PNV, ERC, sus socios de Gobierno, que igualmente dicen no al Estado de Alarma no siendo que no pases por caja, de estos ni palabra. Por no hablar de los negacionistas de primera hornada, CUP, Convergencia y Bildu que desde el minuto uno han estado a piñón con Vox y nunca ni mención y eso que va para tres veces. ¡Qué doble vara de medir! Al final, el asesino es siempre el mayordomo… eso si es del PP.

Enfín, imagino que no llegará la sangre al río. Que Sánchez e Iglesias sigan al frente del tinglado tampoco va mal a Casado, por cuanto la que les espera a estos dos es de calvario persa ¿Pues qué novedoso impuestos han desarrollado que no sea el de apretar las tuercas a los pobres o mendigar a las puertas del banco? Nada de nada, y por el contrario, venga a prometer renta universal, recortes cero… que siga la fiesta. Derechos al rescate que es lo mejor que les puede pasar a Podemos y al PSOE, que los recortes los mande hacer otro para, tal como pasó en Grecia, ellos comparecer llorosos antes sus electores: es Holanda, que son muy mala gente. Y colará, no duden de que colará… Ya les digo que mucha peña de izquierdas se lo debería hacer mirar.

Decía que esto del coronavirus no es culpa de los recortes. Y no lo es, porque más que han recortado en Portugal es imposible. Lo que no quiere decir que no tengamos una enorme deuda con la sanidad pública. ¿Es usted un joven médico interino de los que se han partido la cara luchando contra el coronavirus en pijama y alpargatas? ¿Acaso celador o enfermera a horas de los que son aplaudidos diariamente a las 20:00? Pues me da que aplausos es todo lo que le va sacar.

El gasto sanitario en España está sobre un 8,5% del PIB, un punto por debajo de Francia. O sea que, para ser nosotros, no está mal. Ahora bien, el ahorro, la racanada, se ha perpetrado sobre el personal, y en especial médicos y enfermeras y señoras de la limpieza. Tengo un primo médico catalán que lleva diez años trabajando sin saber quién le pagará a finales. Una parte se la cotiza un consorcio, otra una consejería, otro un consejo comarcal. Eso en Cataluña, que ya con socialistas ya con indepes, ha tratado la sanidad a patada limpia. Tampoco mucho mejor le ha ido al sector con el PP, la verdad. La llamada tasa de reposición, que impedía cubrir las bajas por jubilación en la función pública, se saldó con una salvaje precariedad de los hoy héroes. Gente que viene a cobrar ni la mitad que un profesional en Francia o Italia. He visto médicos que encadenan contratos por días, como el que se gana unos extras de camarero en las bodas. He visto nóminas delirantes. Y encima, errores de bulto como ignorar lo que desde los colegios de médicos vienen diciendo desde hace un lustro, ojo que no hay médicos de atención primaria, ojo que faltan radiólogos… Nada ni caso.

Suerte tenemos que para esto de la medicina piden nota en la Selectividad y es bastante vocacional, que hasta al médico más jeta le cuesta dejar en la estacada a los pacientes (que es lo que harían los políticos, echar la llave en la alcoba e irse a Facebook a ver cómo colgarle el muerto a la competencia). Pero tampoco hay que abusar de la santa paciencia del sector. En lugar de estúpidos debates de si mejor Estado de Alarma que ley de Protección Civil, Casado debería estar pensando en cómo retribuir dignamente a todo este colectivo que se ha dejado la piel. Y eso pasa por buscar recursos, porque después de todo el PP manda en la Sanidad de Madrid, de Castilla y León, de Andalucía… No hay manera.

Casado es otro Abascal de la vida, como Iglesias o Sánchez, todos igual hasta que se demuestra lo contrario. Una panda. Triunfa en las redes un meme tal que te endosan una falacia deslumbrante del tipo: “Portugal 300 muertos España 30.000, ¿sigues pensando que los partidos son todos iguales?” ¡Pues claro que no son iguales! Los hay malos, y luego están los peores (CUP, Vox, Bildu, los indepes). Y si no que me demuestren de qué son capaces, que planteen políticas R-E-A-L-E-S de cómo coño vamos a pagar esto en lugar de interminables soliloquios en la tele diciendo nada, como el pobre hombre del Sánchez, que te pone entre el terror y la pena. Si dice nada por algo será. No tiene soluciones al problema y decirle la verdad a los Españoles -amigos y paisanos, nos vamos a cagar- no entra en su majín. Así que venga, más blablablá. A ver si de chiripa esto de la recuperación en “V” se manifiesta y salva el culo. Que es el único plan que hay, ni B, ni C, ni Z… Improvisar. Y los demás, de momento, incordiando…