La juez pone en libertad el sospechoso del incendio de La Granja al no apreciar riesgo de fuga

La Audiencia Provincial de Segovia ha acogido en la mañana del 17 de junio la declaración JCT, vecino de La Granja y detenido la víspera por la Guardia Civil sospechoso de causar el incendio que el pasado verano calcinó 380H de monte en el Guadarrama. A la salida, el abogado señalaba que “no se han presentado pruebas de cargo” contra su cliente por lo que el sospechoso queda, de momento, en libertad. Óscar Casas, abogado defensor, señalaba que “mi cliente es completamente inocente, ha declarado en conciencia y con toda tranquilidad. El único delito o mejor dicho error que cometió fue pasar por allí en un momento inadecuado como tantos pasaron por allí el mismo día. No hay pruebas”. El letrado lamentó el juicio público que padece su cliente. “Es inadmisible que ciertos medios de comunicación ya le han condenado y eso no puede ser. Vivimos en sitios pequeños, se le ha estigmatizado, ya se le ha condenado previamente, y desde luego desde nuestro despacho no se puede consentir eso, lo que no puede ser es imputarle directamente el delito”, señalaba a la salida de la declaración.

Sin riesgo de fuga

Fuentes judiciales explican que se ha “acordado la puesta en libertad del hombre detenido por la Guardia Civil como supuesto autor del incendio del pasado verano en La Granja (Segovia). Está siendo investigado por un delito de incendio forestal“. Tanto la juez instructora como la Fiscalía no aprecian riesgo de fuga del investigado por lo que “no se ha llegado a celebrar la vista de prisión ni se han solicitado medidas cautelares”.

De la declaración del único investigado se desprende que los principales argumentos contra JCT son su presencia en las inmediaciones del punto de inicio del fuego momentos antes de su declaración, los que estaría avalado por geolocalización o dispositivos de vigilancia de Caserío de Urgel y que puso sobre la pista de JCT a los investigadores.

Caserío de Urgel es una exclusiva urbanización en las afueras de La Granja y encajada entre los bosques. En una de las parcelas se inicio el fuego sin que los investigadores encontraran catalizadores ígneos pero sí abundantes vestigios de que, tal como denuncian los vecinos, el lugar es frecuentado por parejas, grupos que practican botellón, entre otros. No es un sitio de paso pero tampoco un espacio aislado o poco accesible. Es también frecuente el tránsito por la zona de paseantes que se dirigen a Fuente la Infanta, la zona por la que se extendieron las llamas causando el peor desastre natural que se recuerda en La Granja.