14 Comments

El PSOE de Segovia celebró este lunes un acto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), en el que reafirmó su compromiso con la igualdad y con la erradicación de la violencia machista. El encuentro contó con la participación de Paca Sauquillo, histórica abogada y activista por los derechos humanos, que intervino junto a representantes de la organización provincial y cargos institucionales. La formación subraya la necesidad de mantener activa la conciencia social frente a esta violencia y de reforzar políticas públicas dotadas de recursos y coordinación entre administraciones, según la nota remitida por el partido.
La apertura corrió a cargo de Sauquillo y del secretario de Organización, Sergio Iglesias, quienes destacaron la importancia de la educación en igualdad y del papel de las instituciones en la protección de las víctimas. A continuación intervino el secretario general del PSOE segoviano, José Luis Aceves, que defendió el carácter reivindicativo de la cita: “Un año más no dejamos pasar la ocasión, en fechas próximas al 25N, de reivindicar políticas, recursos y determinación institucional para terminar con esta lacra que supone la violencia contra las mujeres por el mero hecho de serlo”.
Aceves recordó además que el acto coincidía con el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, subrayando su dimensión “doblemente reivindicativa”.
Sauquillo centró su intervención en los avances alcanzados en España en materia de lucha contra la violencia de género, destacando que la legislación estatal es referente internacional. “La Ley de Violencia de Género fue pionera en Europa y ha sido ejemplo para otros países; y el nuevo Pacto de Estado, aprobado casi por unanimidad —salvo Vox—, supone un salto decisivo al reconocer nuevas formas de violencia como la vicaria, la digital o la económica”, señaló.
No obstante, advirtió de la persistencia de cifras que calificó de “devastadoras”. “Hoy mismo ha habido una mujer asesinada y ya llevamos 41 este año. Es difícil hablar de avances cuando seguimos contando víctimas”, afirmó. En su intervención insistió en que “la violencia vicaria, donde se daña a las hijas e hijos para hacer daño a la mujer, es el colmo de la crueldad”, y defendió que la erradicación de esta lacra requiere “cambiar la mentalidad social, educar en igualdad y lograr que los hombres, especialmente los jóvenes, entiendan que este combate debe ser compartido”.
Sauquillo alertó asimismo sobre el impacto de los discursos negacionistas y recordó que la violencia de género “es un problema de toda la sociedad”, ligado a la defensa de la democracia y de los derechos humanos. “No puede haber equidistancias. Negar esta violencia o trivializarla es alimentar el silencio que la hace posible”, afirmó.
En el cierre del acto, Aceves defendió que la lucha contra la violencia machista debe seguir siendo una prioridad institucional y política. El dirigente reclamó el cumplimiento íntegro del Pacto de Estado, la aprobación urgente de la Ley de Violencia Vicaria, el refuerzo de los recursos públicos de protección y el impulso de políticas de prevención y sensibilización en todos los ámbitos.
El PSOE provincial incidió finalmente en la necesidad de mantener un compromiso “constante y activo” para avanzar hacia una sociedad libre de violencia contra las mujeres.
2 diciembre, 2025
Tenían que haber llamado a ilustres feministas de Izquierda con un gran concepto de la mujer y grandísima trayectoria en su defensa. Como Ábalos, Koldo, Tito Berni, Monedero, Errejón, Pablo Iglesias… Incluso el presidente podría hablar de los beneficios que obtuvo de las saunas de su suegro en forma de dos pisos que le pagó y dinero para su campaña para ser candidato en primarias del Psoe. Soy Socialista porque soy feminista.
2 diciembre, 2025
No hables de Aceves, que al final la culpa del machismo es de Ayuso y Feijoo. La verdad es que cualquier acto de estos está sujeto a todo tipo de especulaciones porque hasta ahora todos los machitos feministas han sido los mayores antifeministas. Tiembla Aceves y vuelve a los pinos ahora que estás a tiempo.
2 diciembre, 2025
Podían haber invitado a este acto al ilustrísimo feminista socialista don José Luis Ábalos. “Soy feminista porque soy socialista” decía este señor…
Con Koldo de telonero.
2 diciembre, 2025
Faltó por ahí el acosador Paco Salazar(Psoe), asesor del Partido en Moncloa y Martiño Ramos (En Marea) amiguito de Yolanda Díaz, condenado fugado a Cuba, a 13 años de cárcel por violar y abusar de una de sus alumnas menores. Toma feminismo.
2 diciembre, 2025
También podían haber traído a este acto a Monedero (el de Podemos) que dijo a una alumna suya que tenía cara de zorra…
Monedero sale indemne de llamar «cara de zorra» y «vaca lechera» a alumnas de la Complutense https://share.google/fuTY6cC8QHz7kTdRg
¿De esto han dicho algo las feministas o los partidos de izquierdas?
2 diciembre, 2025
Ver este enlace, dejaréis de creer en el feminismo, porque el feminismo hace mucho daño y si, hay víctimas del feminismo, también es Segovia, escuchar al padre de la niña Olivia García en el enlace y os daréis mucha cuena, y a todos esos que salen en esa foto se les tendría que caer la cara de vergüenza.
https://www.facebook.com/share/p/1DB2NGfj8p/
2 diciembre, 2025
Conmovedoras palabras las del pobre padre que sale en el vídeo que has puesto Blanca.
Descanse en paz su hija.
Qué opinarán las feministas de casos como éste. Me gustaría saberlo.
2 diciembre, 2025
El PSOE lo mejor que podía hacer es no salir a prensa. Sólo consigue amplificar su calvario. No tiene ninguna credibilidad.
2 diciembre, 2025
Lo que no entiendo es que la tal Paca Sauquillo, histórica abogada y activista por los derechos humanos, se preste a colaborar con un partido que tiene los antecedentes mafiosos. El prestigio se le caerá como a Marlaska.
2 diciembre, 2025
Al que se la caído el prestigio es a Íñigo Errejón:
Elisa Mouliaá pide justicia: “Quiero ver a Errejón en la cárcel, es un hombre peligroso” https://share.google/tMtuCLPiZJTTxt6eb
Pues ahora hay que decirle al señor Errejón eso de “hermana yo sí te creo”.
Va a probar de su propia medicina.
2 diciembre, 2025
Es una trasnochada y se deja utilizar Pierde toda su anterior etapa.
2 diciembre, 2025
EL PSOE de Segovia no estuvo presente en el acto institucional del 25N. Tampoco estuvo presente Noemí Otero de Ciudadanos, ni Guillermo de Podemos. Por lo tanto, la reivindicación del PSOE de Segovia no tiene credibilidad ninguna como tampoco la tiene el resto de partidos que no asisten a un acto institucional.
3 diciembre, 2025
Votar a estos dictadores,corruptos, maltratadores de mujeres y puteros…Manda narices.
3 diciembre, 2025
Les habrán regalado pulseras a las mujeres que han acudido jajaja es lo que hacen en el PSOE