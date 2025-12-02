14 Comments

El PSOE de Segovia celebró este lunes un acto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), en el que reafirmó su compromiso con la igualdad y con la erradicación de la violencia machista. El encuentro contó con la participación de Paca Sauquillo, histórica abogada y activista por los derechos humanos, que intervino junto a representantes de la organización provincial y cargos institucionales. La formación subraya la necesidad de mantener activa la conciencia social frente a esta violencia y de reforzar políticas públicas dotadas de recursos y coordinación entre administraciones, según la nota remitida por el partido.

La apertura corrió a cargo de Sauquillo y del secretario de Organización, Sergio Iglesias, quienes destacaron la importancia de la educación en igualdad y del papel de las instituciones en la protección de las víctimas. A continuación intervino el secretario general del PSOE segoviano, José Luis Aceves, que defendió el carácter reivindicativo de la cita: “Un año más no dejamos pasar la ocasión, en fechas próximas al 25N, de reivindicar políticas, recursos y determinación institucional para terminar con esta lacra que supone la violencia contra las mujeres por el mero hecho de serlo”.

Aceves recordó además que el acto coincidía con el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, subrayando su dimensión “doblemente reivindicativa”.

Sauquillo centró su intervención en los avances alcanzados en España en materia de lucha contra la violencia de género, destacando que la legislación estatal es referente internacional. “La Ley de Violencia de Género fue pionera en Europa y ha sido ejemplo para otros países; y el nuevo Pacto de Estado, aprobado casi por unanimidad —salvo Vox—, supone un salto decisivo al reconocer nuevas formas de violencia como la vicaria, la digital o la económica”, señaló.

No obstante, advirtió de la persistencia de cifras que calificó de “devastadoras”. “Hoy mismo ha habido una mujer asesinada y ya llevamos 41 este año. Es difícil hablar de avances cuando seguimos contando víctimas”, afirmó. En su intervención insistió en que “la violencia vicaria, donde se daña a las hijas e hijos para hacer daño a la mujer, es el colmo de la crueldad”, y defendió que la erradicación de esta lacra requiere “cambiar la mentalidad social, educar en igualdad y lograr que los hombres, especialmente los jóvenes, entiendan que este combate debe ser compartido”.

Sauquillo alertó asimismo sobre el impacto de los discursos negacionistas y recordó que la violencia de género “es un problema de toda la sociedad”, ligado a la defensa de la democracia y de los derechos humanos. “No puede haber equidistancias. Negar esta violencia o trivializarla es alimentar el silencio que la hace posible”, afirmó.

En el cierre del acto, Aceves defendió que la lucha contra la violencia machista debe seguir siendo una prioridad institucional y política. El dirigente reclamó el cumplimiento íntegro del Pacto de Estado, la aprobación urgente de la Ley de Violencia Vicaria, el refuerzo de los recursos públicos de protección y el impulso de políticas de prevención y sensibilización en todos los ámbitos.

El PSOE provincial incidió finalmente en la necesidad de mantener un compromiso “constante y activo” para avanzar hacia una sociedad libre de violencia contra las mujeres.