El alcalde ordena el desalojo de la oficina municipal del PP en Cuéllar

El asunto saltaba en el último pleno del Ayuntamiento de Cuéllar, cuando el portavoz del PP denunciaba el requerimiento emitido desde Alcaldía para que su grupo abandone el despacho que desde mayo mantiene en los equipamientos de titularidad municipal del Palacio de Pedro I, despacho que el PP utiliza como oficina municipal con un permiso verbal del anterior alcalde.

La cuestión es que según el alcalde, el socialista Carlos Fraile, “no hay acto administrativo que avale esa cesión de uso, ellos dicen que cuentan con el permiso verbal del anterior alcalde pero en la administración este tipo de cesiones deben documentarse y no hemos encontrado ningún papel”, explica. Por esa razón, desde el Ayuntamiento se requirió en diciembre a los populares a desalojar la oficina, a lo que recurrieron. Posteriormente, el 28 de enero, el alcalde firmaba un decreto requiriendo nuevamente al PP a abandonar las dependencias municipales, decreto que los populares contestan ahora con un recurso de reposición. “Con toda la tranquilidad pero con firmeza, tomaremos las medidas legales para que abandonen ese despacho”, insiste Fraile. “Les hemos tendido la mano para mirar si existe algún otro espacio, pero ellos no quieren saber nada. Además, funcionalmente ese equipamiento es un vivero de empresas, reservado por tanto para empresas, no para partidos”, dice el alcalde.

Desde el PP, consideran importante distinguir entre autorización expresa y tácita, y autorización verbal y escrita. En su escrito de reposición explican que “en nuestro caso el anterior alcalde nos dio una autorización expresa, aunque fuera verbal, y eso lo pueden comprobar poniéndose en contacto con el mismo”. Los populares apelan a su derecho, según la ley, a disponer de una oficina municipal y comparan su situación a la de IU, que ocupa otro local municipal, si bien en el Centro Cultural de Santa Clara. Asimismo piden que desde los servicios jurídicos municipales se elabore un estudio sobre la situación de las oficinas tanto del PP como de IU.

Sin embargo, para Fraile son cosas diferentes. “IU sí presentó en su día una solicitud de uso de un local en el centro cultural de Santa Clara, donde están otras organizaciones y asociaciones. Además, el PP está en un despacho amplio, con buenas vistas, en un vivero de empresas sin pagar nada de nada. Es una situación diferente insiste”.

En Cuéllar, solo PP e IU disponen de oficina municipal, algo que según la ley deben facilitar los ayuntamientos “en la medida de sus posibilidades”. De hecho, en el anterior mandato el PSOE, entonces en la oposición, reclamó hasta en dos ocasiones disponer de un despacho municipal. “Nos lo negaron las dos veces”, concluye Fraile.