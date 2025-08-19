La calidad del aire en Segovia se ha visto notablemente afectada en las últimas horas por la llegada de humo y partículas procedentes de los incendios forestales que se registran en el oeste de Castilla y León, así como en Galicia, Extremadura y Portugal. A media mañana de este lunes, los niveles de PM2.5 alcanzaban en Segovia los 23 microgramos por metro cúbico, unas 4,6 veces por encima de las recomendaciones de la OMS, situando la calidad en categoría moderada y con tendencia a empeorar durante la jornada.

La Delegación Territorial de la Junta en Segovia ha trasladado información a los ayuntamientos de la provincia para que la pongan a disposición de sus vecinos. Según la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, “el humo de los grandes incendios que se están produciendo en el oeste de Castilla y León, Galicia, Extremadura y Portugal ha llegado también a distintos puntos de la provincia de Segovia, por lo que es aconsejable evitar actividades que impliquen esfuerzo físico para toda la población y las personas sensibles deben adoptar precauciones especiales”.

Aunque la normativa europea no establece un umbral de información a la población para este tipo de partículas, la Junta ha decidido emitir recomendaciones con el fin de minimizar los efectos en la salud. Entre ellas, destacan la conveniencia de limitar la práctica deportiva o actividades intensas al aire libre, ventilar los domicilios en las horas de mejor calidad del aire y consultar periódicamente las aplicaciones y portales oficiales que ofrecen datos en tiempo real.

La propia Consejería recuerda que la magnitud del episodio puede variar según la dirección del viento y la hora del día. Para conocer la situación concreta, se puede acceder a los portales del Ministerio para la Transición Ecológica, la Agencia Europea de Medio Ambiente o a la aplicación móvil “ICA Índice de calidad del aire”.

En Segovia, la percepción ciudadana ya constata este fenómeno: una menor visibilidad y un aire más denso de lo habitual, con especial impacto en personas con problemas respiratorios, mayores y niños.