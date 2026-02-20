Finaliza la alerta por inundaciones en la provincia de Segovia

A la vista de la evolución del episodio de lluvia y deshielo en la provincia y ante el pronóstico favorable de las condiciones meteorológicas para los próximos días, la delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso, ha declarado esta mañana finalizada la ‘situación 1’ de emergencia del Plan de Protección Civil ante el Riesgo por Inundaciones (INUNCyL) en Segovia, que se mantenía activada desde el pasado martes, 17 de febrero.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León declaró en la tarde de ayer el fin de la alerta ante el riesgo de lluvias, vientos y nevadas en las nueve provincias de la Comunidad al remitir los fenómenos meteorológicos adversos que motivaron su declaración y, de acuerdo con la información hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Duero, el episodio de avenidas en Segovia ha concluido y en este momento no existe ninguna estación de aforo en la provincia con avisos.

Desde el comienzo de este episodio de lluvias intensas y deshielo, la Delegación Territorial de la Junta en Segovia ha permanecido en coordinación con las administraciones afectadas y el pasado 10 de febrero declaró la ‘situación 2’ del INUNCyL, y convocó el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) en el que colaboraron todas las administraciones y agentes implicados en la emergencia, entre ellos, la Diputación Provincial, la Subdelegación del Gobierno, la Confederación Hidrográfica del Duero, los ayuntamientos de Carrascal del Río, San Miguel de Bernuy, Fuentidueña y Segovia, la jefatura provincial de Tráfico, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local de Segovia y distintos departamentos de la Junta de Castilla y León. Con la mejoría de la situación, a principios de esta semana, la delegada territorial declaró el fin de la ‘situación 2’ del Plan, que se ha mantenido hasta hoy en ‘situación 1’.

A todas estas entidades y a los profesionales de cada una de las administraciones que han trabajado desde el comienzo de este episodio para minimizar los efectos de los fenómenos meteorológicos adversos en la provincia, la Delegación Territorial les transmite su agradecimiento por el esfuerzo realizado para atender todos los incidentes que se han ido produciendo.